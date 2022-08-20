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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Ривалдо: «В МЮ играют отличные футболисты, у которых нет командного духа»

сегодня, 09:34

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о текущей ситуации в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» очень плохо вошел в сезон, проиграв не самым сильным коллективам лиги, последний случай — унизительное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4. В МЮ играют отличные футболисты, у которых нет командного духа, а Криштиану Роналду, кажется, не так сильно настроен на игру, болельщикам клуба на это больно смотреть.

Если бы мне рассказали, что это произойдет пять или шесть лет назад, даже после того, как сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера, я бы не поверил, ибо помню, каким сильным был клуб не так давно. Я убеждался в этом, когда играл против них.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:57
Пропистонов некому накидать им всем
32united
32united
сегодня в 09:45
Ман Ю уже совсем не тот, что при Сэре Алексе...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:42
Сила есть, воля есть. А силы воли нет)))
Гость
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