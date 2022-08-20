Ривалдо: «В МЮ играют отличные футболисты, у которых нет командного духа»

Бывший игрок сборной Бразилии поделился мнением о текущей ситуации в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» очень плохо вошел в сезон, проиграв не самым сильным коллективам лиги, последний случай — унизительное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4. В МЮ играют отличные футболисты, у которых нет командного духа, а Криштиану Роналду, кажется, не так сильно настроен на игру, болельщикам клуба на это больно смотреть.

Если бы мне рассказали, что это произойдет пять или шесть лет назад, даже после того, как сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера, я бы не поверил, ибо помню, каким сильным был клуб не так давно. Я убеждался в этом, когда играл против них.