Руни: «Нужно напомнить Мбаппе, что у Месси в 23 года было 4 „Золотых мяча“»

1660896058

сегодня, 11:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» . В последнем матче ПСЖ Мбаппе толкнул плечом и прошёл мимо, даже не извинившись. Затем француз начал спорить с Неймаром о том, кто будет бить пенальти.