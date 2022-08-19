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Руни: «Нужно напомнить Мбаппе, что у Месси в 23 года было 4 „Золотых мяча“»

сегодня, 11:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. В последнем матче ПСЖ Мбаппе толкнул плечом Лионеля Месси и прошёл мимо, даже не извинившись. Затем француз начал спорить с Неймаром о том, кто будет бить пенальти.

23-летний Мбаппе бросает вызов Месси. Я никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана. Кто-то должен напомнить Мбаппе, что в 23 года у Месси уже было четыре «Золотых мяча».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 11:48, ред.
Спасибо, что поправили. Для меня был важен сам мотив такого поведения Мбаппе. Надеюсь, вы это поняли.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:47
У карлика целая коллекция купленных мячиков.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 11:40
Талантлив, но слишком импульсивен
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 11:39
Если Рамос что то попытается сделатт Мбаппе сразу поцдет к шейху и попросит его исключить из команды вот и все. И кстати Рамос уже пытался их померить, но видать не получилось
Elliada
Elliada
сегодня в 11:37
Мбаппе ведет себя, как ребенок. Если хочет славы и уважения, пусть доказывает на поле.

К примеру, Мбаппе и Неймар пришли в ПСЖ одновременно. 2-3 года подряд на стадии 1/8 финала ЛЧ у Неймара случалась травма. Где был Мбаппе? Почему не тащил ПСЖ? Даже в той ЛЧ 2020, когда ПСЖ дошел до финала, у Мбаппе 0 голов в плей-офф. Там Неймар тащил.

Подписав новый контракт, Мбаппе показал свою истинную сущность. И эта сущность его погубит. Конечно, он будет много говорить, что выиграл ЧМ, а Месси нет. Но есть много примеров, когда те, кто не выиграл ЧМ становились легендами и напротив те, кто выиграл ЧМ постепенно забывались.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 11:36, ред.
Ничего бы не сделали, он стал царьком в ПСЖ, неприкасаемым. Сами его испортили возвысив до небес и удовлетворив все его прихоти, ради того что бы в реалку не перешел. Продали бы его взяли бы Холанда и пробоем не знали бы, а теперь мучайтесь с царькои, у которого эго хуже рональды
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:32
Мбаппе и Неймар одновременно перешли в ПСЖ - летом 2017
Maximiliano_777
Maximiliano_777
сегодня в 11:28
При всем уважении, в 23 года было только 2 зм..
Nazi
Nazi ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:20
Они с Неймаром вместе перешли. Просто в прошлом году лейси и Неймар были ни о чем. А теперь в преддверии ЧМ оба играют на максимуме и Мбаппе стало трудно поддерживать свой статус. И вместо того что бы прогрессировать дальше, пахать и доказывать на поле, что он лучший из этой тройки, он только беситься. Вот в чем проблема. Это аукнется не только Парижу, но и сборной :(
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 11:20
Эх Руни Руни, ты конечно прав, но если бы для Черепашонка были важны трофеи, как личные так и командные, он бы не остался во французской трясине. Все просто...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:16
Презираю Месси за его поведение после 2:8
Nazi
Nazi
сегодня в 11:16
На кой в Париж перешел Рамос, если не может прихлопнуть возгордившегося дурака. Представляю что бы с ним сделали Кантона или Рой Кин... Он бы глаза поднять не смог, не то что выпендриваться и портить и так сложную обстановку в клубе..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:13, ред.
Поставьте себя на место Мбаппе. До прихода Месси и Неймара был в команде одним из лучших, на него все молились, бросали в воздух в его честь чепчики, возносили до небес, сулили гигантские отступные, и т.п. И вдруг... всё внимание прессы и публики переключилось на "этих двух", а его персона отошла в тень и теперь не вызывает того интереса, какой был раньше. Вот и обиделся француз на весь белый свет. Душой оказался слаб.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:11
Мбаппе нужно было уйти в Реал
Gelious
Gelious
сегодня в 11:03
Мбаппе играет не хуже. Но главное то, кто какой вклад вносит сейчас. Хотя уважение все равно не бывает лишним
Гость
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