Руни: «Нужно напомнить Мбаппе, что у Месси в 23 года было 4 „Золотых мяча“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. В последнем матче ПСЖ Мбаппе толкнул плечом Лионеля Месси и прошёл мимо, даже не извинившись. Затем француз начал спорить с Неймаром о том, кто будет бить пенальти.
23-летний Мбаппе бросает вызов Месси. Я никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана. Кто-то должен напомнить Мбаппе, что в 23 года у Месси уже было четыре «Золотых мяча».
К примеру, Мбаппе и Неймар пришли в ПСЖ одновременно. 2-3 года подряд на стадии 1/8 финала ЛЧ у Неймара случалась травма. Где был Мбаппе? Почему не тащил ПСЖ? Даже в той ЛЧ 2020, когда ПСЖ дошел до финала, у Мбаппе 0 голов в плей-офф. Там Неймар тащил.
Подписав новый контракт, Мбаппе показал свою истинную сущность. И эта сущность его погубит. Конечно, он будет много говорить, что выиграл ЧМ, а Месси нет. Но есть много примеров, когда те, кто не выиграл ЧМ становились легендами и напротив те, кто выиграл ЧМ постепенно забывались.
К примеру, Мбаппе и Неймар пришли в ПСЖ одновременно. 2-3 года подряд на стадии 1/8 финала ЛЧ у Неймара случалась травма. Где был Мбаппе? Почему не тащил ПСЖ? Даже в той ЛЧ 2020, когда ПСЖ дошел до финала, у Мбаппе 0 голов в плей-офф. Там Неймар тащил.
Подписав новый контракт, Мбаппе показал свою истинную сущность. И эта сущность его погубит. Конечно, он будет много говорить, что выиграл ЧМ, а Месси нет. Но есть много примеров, когда те, кто не выиграл ЧМ становились легендами и напротив те, кто выиграл ЧМ постепенно забывались.