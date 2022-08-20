Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Харри Кейн назвал двух самых качественных защитников за период карьеры

сегодня, 08:52

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн назвал двух защитников, против которых ему было играть тяжелее всего.

Пожалуй, было несколько игроков обороны, против которых трудно играть. В начале моей карьеры это был Джон Терри. Этот защитник очень умен, он знал, как правильно выбрать позицию, как можно меня остановить, это ценный опыт. Таковым могу назвать еще и Кьеллини в сборной Италии и «Ювентусе», и вновь с точки зрения того, что он действительно очень умен и силен физически, они двое показывали высокий уровень.

Ранее стало известно, что футболист хочет продлить контракт со «шпорами».

Все новости
Капелло объяснил, почему европейские клубы не покупают российских игроков
Вчера, 20:00
Петржела: «Ракицкий сыграл какую-то роль в переходе Дзюбы в „Адану“»
Вчера, 17:12
Руни: «Нужно напомнить Мбаппе, что у Месси в 23 года было 4 „Золотых мяча“»
Вчера, 11:00
Агбонлахор: «Роналду — тухлое яйцо в раздевалке МЮ»
Вчера, 10:02
Глава Ассоциации датских футболистов высказался о ситуации Брейтуэйта
18 августа
Камара: «Мне не следует сравнивать себя с Тчуамени»
18 августа
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:54
Дружбанов выделил из толпы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 