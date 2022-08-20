Харри Кейн назвал двух самых качественных защитников за период карьеры

Нападающий «Тоттенхэма» назвал двух защитников, против которых ему было играть тяжелее всего.

Пожалуй, было несколько игроков обороны, против которых трудно играть. В начале моей карьеры это был Джон Терри. Этот защитник очень умен, он знал, как правильно выбрать позицию, как можно меня остановить, это ценный опыт. Таковым могу назвать еще и Кьеллини в сборной Италии и «Ювентусе», и вновь с точки зрения того, что он действительно очень умен и силен физически, они двое показывали высокий уровень.