В «Боруссии» Дортмунд рассказали о причинах нежелания подписывать Роналду

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о причинах нежелания клуба подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Необходимо больше инвестировать в молодежь и в первую очередь рассчитывать на талантливых игроков. Разумеется, это стратегия. Но нужно понимать, что эти игроки через несколько сезонов могут нас покинуть.
В прошедшем сезоне Роналду провел за МЮ 39 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 3 голевые передачи.
Он самодостаточный чувак, и сам будет выбирать себе место. Но это точно не Германия.
Он самодостаточный чувак, и сам будет выбирать себе место. Но это точно не Германия.