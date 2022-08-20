В «Боруссии» Дортмунд рассказали о причинах нежелания подписывать Роналду

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о причинах нежелания клуба подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Необходимо больше инвестировать в молодежь и в первую очередь рассчитывать на талантливых игроков. Разумеется, это стратегия. Но нужно понимать, что эти игроки через несколько сезонов могут нас покинуть.