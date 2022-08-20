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В «Боруссии» Дортмунд рассказали о причинах нежелания подписывать Роналду

сегодня, 10:14

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о причинах нежелания клуба подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Необходимо больше инвестировать в молодежь и в первую очередь рассчитывать на талантливых игроков. Разумеется, это стратегия. Но нужно понимать, что эти игроки через несколько сезонов могут нас покинуть.

В прошедшем сезоне Роналду провел за МЮ 39 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
32united
32united
сегодня в 10:40
Роналду один из лучших игроков 21 века... Это бесспорно... Но пора уже перебираться в МЛС... Там его встретят с распростертыми объятиями. Дорогу молодым!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 10:34
А Роналду горел желанием в Дортмунде играть?)))
Он самодостаточный чувак, и сам будет выбирать себе место. Но это точно не Германия.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:28
Это одна из причин. Другая причина - спортивная составляющая. Боруссия сейчас и так на пике. Чемпионами не станут, но второе место железно за ними. Кубок Германии в прошлом году выиграли. Нет смысла покупать балласт. Если только они не хотят бороться за попадание в ЛЧ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:24
Причины понятны, зачем в одного вкладывать когда можно десяток вырастить, а потом их продать
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:17
Короче, никому не нужна эта старая и дорогая скряга!
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