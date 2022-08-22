Тотти: «Я не понимаю, почему Салах ещё ни разу не выиграл „Золотой мяч“»

Легендарный капитан «Ромы» высказался о нападающем «Ливерпуля» . Египтянин выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год.

Салах входит в десятку лучших игроков мира, я не понимаю, почему он ни разу не выиграл «Золотой мяч». Если бы я был президентом клуба, я бы заплатил за него более 200 миллионов евро.

У меня прекрасные отношения с Мохамедом. Прежде чем стать футболистом, он был исключительным парнем, скромным, приятным. Он провел отличный сезон в «Роме», и я знал, что если он перейдет в «Ливерпуль», то станет еще более сильным игроком.