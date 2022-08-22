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Тотти: «Я не понимаю, почему Салах ещё ни разу не выиграл „Золотой мяч“»

сегодня, 16:06

Легендарный капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. Египтянин выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год.

Салах входит в десятку лучших игроков мира, я не понимаю, почему он ни разу не выиграл «Золотой мяч». Если бы я был президентом клуба, я бы заплатил за него более 200 миллионов евро.

У меня прекрасные отношения с Мохамедом. Прежде чем стать футболистом, он был исключительным парнем, скромным, приятным. Он провел отличный сезон в «Роме», и я знал, что если он перейдет в «Ливерпуль», то станет еще более сильным игроком.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:22
Потому что Месси и Роналду были лучше.
Искендер 1
Искендер 1
сегодня в 17:17
Потому что есть лучше!
Elliada
Elliada
сегодня в 16:40
За что ему должны дать ЗМ? Проиграл АПЛ, КАН, ЛЧ. Сборная Египта не вышла на ЧМ. Без него выиграли КА и Кубок Лиги. Даже в Ливерпуле был более достойный кандидат - Мане.
drug01
drug01
сегодня в 16:09
Очередь не подошла!
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