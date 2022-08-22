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Хави беспокоит ситуация с Кунде

сегодня, 21:48

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал невозможность дозаявить защитника Жюля Кунде, которого купили у «Севильи».

Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде.

Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:52
Да есть за что беспокоиться и в целом .
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