Хави беспокоит ситуация с Кунде

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал невозможность дозаявить защитника , которого купили у «Севильи».

Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде.

Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе.