Хави беспокоит ситуация с Кунде

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал невозможность дозаявить защитника Жюля Кунде, которого купили у «Севильи».
Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде.
Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе.