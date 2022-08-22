Халилходжич: «У ПСЖ лучший состав в мире»

Тренер назвал факторы, которые должны помочь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов.

У ПСЖ , безусловно, лучший состав в мире. Теперь речь идет о взаимоотношениями между игроками. Их надо объединить в общий проект, чтобы каждый отложил в сторону свое эго и остался эмоционально на этом уровне. Если это произойдет, то я не вижу другой команды, способной помешать им осуществить свою мечту. Многое еще может случиться между текущим моментом и тем, что будет в апреле и мае. Но впереди у парижан отличный сезон.