Халилходжич: «У ПСЖ лучший состав в мире»

Тренер Вахид Халилходжич назвал факторы, которые должны помочь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов.
У ПСЖ, безусловно, лучший состав в мире. Теперь речь идет о взаимоотношениями между игроками. Их надо объединить в общий проект, чтобы каждый отложил в сторону свое эго и остался эмоционально на этом уровне. Если это произойдет, то я не вижу другой команды, способной помешать им осуществить свою мечту. Многое еще может случиться между текущим моментом и тем, что будет в апреле и мае. Но впереди у парижан отличный сезон.
Халилходжич играл в ПСЖ в сезоне 86/87 и в этом клубе завершил карьеру. С 2003 по 2005 год работал тренером в парижском клубе. Выиграл с ПСЖ Кубок Франции в 2004 году.