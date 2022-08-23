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Бывший тренер сборной России оценил дебют Дзюбы в чемпионате Турции

вчера, 20:35

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу дебюта нападающего Артема Дзюбы за клуб «Адана Демирспор».

Всем приятно, что Артем забил гол в дебютном матче. Мы расстраиваемся, когда наши футболисты не демонстрируют свой максимум в иностранных клубах. Здесь Дзюба представляет наш футбол турецкому болельщику, неплохой российский футбол, раз он забил в дебютной игре. Если бы он играл, как Кокорин, то была бы тоска. Мы держим кулачки за него и ждем от Артема еще голов. Ему по силам забить 10–12 голов в первом сезоне.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:51
Недостойно умудрённому опытом и годами человеку всуе вспоминать Кокорина. Недостойно и мелковато.
протон
протон
вчера в 23:38
Хороший куш на ставке с Вестри Дружище!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:01
про кулачки Боря зря
shur
shur
вчера в 20:47
....Кокорин, а кто это???!!!
kfjd8njd3ph3
kfjd8njd3ph3
вчера в 20:44
Желаем удачи га поле и вне
g3nvrmf964e6
g3nvrmf964e6
вчера в 20:40
забил, молодец, на то он и бомбардир...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:39
Ну началось...помог чутка мячу быстрее оказаться в воротах после удара одноклубника. А такое ощущение, что пол команды обыграл и забил.
Дальше видно будет, через игр 5-6 заценить уже можно будет.
Гость
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