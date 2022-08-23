Бывший тренер сборной России оценил дебют Дзюбы в чемпионате Турции

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением по поводу дебюта нападающего за клуб «Адана Демирспор».

Всем приятно, что Артем забил гол в дебютном матче. Мы расстраиваемся, когда наши футболисты не демонстрируют свой максимум в иностранных клубах. Здесь Дзюба представляет наш футбол турецкому болельщику, неплохой российский футбол, раз он забил в дебютной игре. Если бы он играл, как Кокорин, то была бы тоска. Мы держим кулачки за него и ждем от Артема еще голов. Ему по силам забить 10–12 голов в первом сезоне.