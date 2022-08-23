Канчельскис: «В этом сезоне не всё так просто будет для „Зенита“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ .

Сможет ли ЦСКА поддерживать чемпионский темп и конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне? Хотелось бы, конечно, хочется видеть в гонке за золотые медали и «Динамо», и «Спартак» также. Но мы все понимаем, что петербуржцы фавориты по всем параметрам — по финансовым, по подбору игроков и многому другому. Для того чтобы с «Зенитом» конкурировать, другим клубам надо быть стабильными в плане побед. Да, могут быть в этом сезоне такие «темные лошадки», как «Ростов» с Карпиным, почему бы и нет. Но если бы условно ростовчане в последнем туре выиграли бы, то были бы почти лидерами. Где-то что-то не хватает «желто-синим».