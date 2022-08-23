Канчельскис: «В этом сезоне не всё так просто будет для „Зенита“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Сможет ли ЦСКА поддерживать чемпионский темп и конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне? Хотелось бы, конечно, хочется видеть в гонке за золотые медали и «Динамо», и «Спартак» также. Но мы все понимаем, что петербуржцы фавориты по всем параметрам — по финансовым, по подбору игроков и многому другому. Для того чтобы с «Зенитом» конкурировать, другим клубам надо быть стабильными в плане побед. Да, могут быть в этом сезоне такие «темные лошадки», как «Ростов» с Карпиным, почему бы и нет. Но если бы условно ростовчане в последнем туре выиграли бы, то были бы почти лидерами. Где-то что-то не хватает «желто-синим».
Если говорить об «армейцах» то, они всегда ставили самые высокие задачи, как и «красно-белые». Правда, «Спартак» давно уже лихорадит, и они не могут определиться с правильным вектором развития. В этом сезоне ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» дадут о себе знать, не все так просто будет для «Зенита».
В "Спартаке" ушёл Федун,
у деповцев -карта бита,
Гинер-тот ещё шалун,
на "Динамо" нет надежды,
сдохнет в битве "Краснодар"...
Словом,будет всё как прежде-
кто же нанесёт удар?
Есть безумие в "Ростове",
где-то бродит конь в пальто...
Если что,напишем Вове-
от рассудит:КТО ЕСТЬ КТО!
В "Спартаке" ушёл Федун,
у деповцев -карта бита,
Гинер-тот ещё шалун,
на "Динамо" нет надежды,
сдохнет в битве "Краснодар"...
Словом,будет всё как прежде-
кто же нанесёт удар?
Есть безумие в "Ростове",
где-то бродит конь в пальто...
Если что,напишем Вове-
от рассудит:КТО ЕСТЬ КТО!