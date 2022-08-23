Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «В этом сезоне не всё так просто будет для „Зенита“»

вчера, 18:12

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Сможет ли ЦСКА поддерживать чемпионский темп и конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне? Хотелось бы, конечно, хочется видеть в гонке за золотые медали и «Динамо», и «Спартак» также. Но мы все понимаем, что петербуржцы фавориты по всем параметрам — по финансовым, по подбору игроков и многому другому. Для того чтобы с «Зенитом» конкурировать, другим клубам надо быть стабильными в плане побед. Да, могут быть в этом сезоне такие «темные лошадки», как «Ростов» с Карпиным, почему бы и нет. Но если бы условно ростовчане в последнем туре выиграли бы, то были бы почти лидерами. Где-то что-то не хватает «желто-синим».

Если говорить об «армейцах» то, они всегда ставили самые высокие задачи, как и «красно-белые». Правда, «Спартак» давно уже лихорадит, и они не могут определиться с правильным вектором развития. В этом сезоне ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» дадут о себе знать, не все так просто будет для «Зенита».

Все новости
Кавазашвили высоко отозвался о работе Федуна в «Спартаке»
Сегодня, 00:38
«Мало в это верю». Тарханов — об интересе китайского банка к «Торпедо»
Вчера, 23:24
«Ничего страшного не случилось». Силкин — о срыве перехода Карцева
Вчера, 22:16
Аршавин: «Надеемся, что Шайхтдинов принесёт нам пользу»
Вчера, 21:35
Бывший тренер сборной России оценил дебют Дзюбы в чемпионате Турции
Вчера, 20:35
Кавенаги: «Желаю Федуну больших успехов во всём»
Вчера, 20:02
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Вообще-то они каждый сезон дают о себе знать. Почему этот должен быть иным?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:31
Если "суперклуб" до 83 минуты не может забить Торпедо то конечно проблемы очевидны, но есть судьи, которые всё решают как в матче с ЦСКА.
z9xg57nd7rep
z9xg57nd7rep
вчера в 18:45
Чего переживать, сценарий написан, теперь осталось его втыполнить...
x6cnsswsse63
x6cnsswsse63
вчера в 18:35
Рано говорить ещё не осень
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:29, ред.
ВСё не просто для "Зенита":
В "Спартаке" ушёл Федун,
у деповцев -карта бита,
Гинер-тот ещё шалун,
на "Динамо" нет надежды,
сдохнет в битве "Краснодар"...
Словом,будет всё как прежде-
кто же нанесёт удар?
Есть безумие в "Ростове",
где-то бродит конь в пальто...
Если что,напишем Вове-
от рассудит:КТО ЕСТЬ КТО!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:14
Уже всё стало на свои места.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 