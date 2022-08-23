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Ребров: «Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул „Спартак“»"

вчера, 17:20

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.

Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул «Спартак». Сколько лет я в клубе, он всегда был с нами и вёл вперёд. Но всё когда-то заканчивается.

Большое спасибо за заботу и любовь к команде! С большим уважением и благодарностью.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:22
Имея не ценим,а потерявши плачем! 🤣😜
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:21
Когда мечту врагов осуществили,
прогнав из клуба стаю Федунов,
обрушились на нашу Землю ливни,
и где-то горько зарыдал Ребров.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:45
А поверить придется...:)))
k7s3wadfhnjj
k7s3wadfhnjj
вчера в 17:44
Наконец это случилось
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:38
Кстати я тут вспомнил, что Федун обещал отдать клуб болельщикам в 2022 году. Федун обещал сделать болельщиков команды акционерами.
Так же он обещался передать болельщикам стадион.
Обещал, что всё будет так же как в Реале и Барсе.
Но как всегда не сдержал своё обещание, сначала продал стадион, а потом и все свои акции.
Деньги стоят дороже обещании!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:32
Штанголиз точно переживает, нефига себе, столько лет получать дормовые бабки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:31
Верь мне, это правда !)
ABir
ABir
вчера в 17:28
Комментарий человека, изнутри знающего, что сделал Федун для Спартака, не журналистов и комментаторов
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