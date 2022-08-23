Ребров: «Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул „Спартак“»"

Экс-вратарь «Спартака» высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.

Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул «Спартак». Сколько лет я в клубе, он всегда был с нами и вёл вперёд. Но всё когда-то заканчивается.

Большое спасибо за заботу и любовь к команде! С большим уважением и благодарностью.