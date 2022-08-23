Ребров: «Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул „Спартак“»"

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.
Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул «Спартак». Сколько лет я в клубе, он всегда был с нами и вёл вперёд. Но всё когда-то заканчивается.
Большое спасибо за заботу и любовь к команде! С большим уважением и благодарностью.
прогнав из клуба стаю Федунов,
обрушились на нашу Землю ливни,
и где-то горько зарыдал Ребров.
прогнав из клуба стаю Федунов,
обрушились на нашу Землю ливни,
и где-то горько зарыдал Ребров.
Так же он обещался передать болельщикам стадион.
Обещал, что всё будет так же как в Реале и Барсе.
Но как всегда не сдержал своё обещание, сначала продал стадион, а потом и все свои акции.
Деньги стоят дороже обещании!!!
Так же он обещался передать болельщикам стадион.
Обещал, что всё будет так же как в Реале и Барсе.
Но как всегда не сдержал своё обещание, сначала продал стадион, а потом и все свои акции.
Деньги стоят дороже обещании!!!