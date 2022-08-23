Мостовой: «Дзюба забил один из самых лёгких мячей, какие только могут быть»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил дебют нападающего за клуб «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).

Я изначально был обеими руками за такой переход. Потому что когда везде начались чемпионаты, а ты без команды, то в это трудно поверить с игроком уровня Дзюбы. Многие скептически отнеслись к переходу. Но турецкий чемпионат — очень сильный, и там много сильных иностранцев играет в сравнении с нашим чемпионатом.

Дзюба забил один из самых лёгких мячей, какие только могут быть. Другое дело, что вышел в стартовом составе, отметился, но команда проиграла. Ему нужно будет привыкать ко многим вещам: будет проигрывать чаще, потому что это не «Зенит» в нашем чемпионате. Там по-новому будет завоёвывать своё имя. Трудно сказать, станет ли Дзюба лидером атаки. Там есть ещё один нападающий, который в том году забивал голы.