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Мостовой: «Дзюба забил один из самых лёгких мячей, какие только могут быть»

вчера, 17:06
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)4 : 2Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана ДемирспорМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за клуб «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).

Я изначально был обеими руками за такой переход. Потому что когда везде начались чемпионаты, а ты без команды, то в это трудно поверить с игроком уровня Дзюбы. Многие скептически отнеслись к переходу. Но турецкий чемпионат — очень сильный, и там много сильных иностранцев играет в сравнении с нашим чемпионатом.

Дзюба забил один из самых лёгких мячей, какие только могут быть. Другое дело, что вышел в стартовом составе, отметился, но команда проиграла. Ему нужно будет привыкать ко многим вещам: будет проигрывать чаще, потому что это не «Зенит» в нашем чемпионате. Там по-новому будет завоёвывать своё имя. Трудно сказать, станет ли Дзюба лидером атаки. Там есть ещё один нападающий, который в том году забивал голы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:02
Слишком самовлюблённый человек он. Аршавина тоже считают эгоистом, но Шава может признать талант любого игрока, хвалит редко кого-то, но всегда это объективная точка зрения. Ведёт себя скромнее Мостового в разы. Этот не может радоваться голам кого-то. Смолов забил Реалу и Барселоне, а Мостовой: И что? Я тоже забивал! Кому я только не забивал - эта фраза вообще убивает меня. Посмотрите на Лео и Криша, 1000+ голов в сумме и столько лет на топ-уровне. Представьте Месси, который будет говорить в интервью "Я забивал и тем и этим. Да кому я только не забивал?" Это бред.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:01
И добавил,а Вы видели какие я за Сельту клал?Тото и оно.
Искендер 1
Искендер 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:43
Просто повезло. Мозгов то у него нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:22
3.14 здеть не мешки ворочить . Он оказался в нужном месте, в нужный момент.
112910415
112910415
вчера в 17:08
именно так оно и было
Гость
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