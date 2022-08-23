Кавенаги: «Желаю Федуну больших успехов во всём»

Экс-форвард «Спартака» прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба.

Я прочитал новости о его уходе из «Спартака». Могу сказать только слова благодарности Федуну, отличный руководитель и большой профессионал. Я очень рад, что мы знакомы с ним. Желаю ему больших успехов во всем, что будет на его жизненном пути. Я люблю «Спартак».