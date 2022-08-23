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Кавенаги: «Желаю Федуну больших успехов во всём»

вчера, 20:02

Экс-форвард «Спартака» Фернандо Кавенаги прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба.

Я прочитал новости о его уходе из «Спартака». Могу сказать только слова благодарности Федуну, отличный руководитель и большой профессионал. Я очень рад, что мы знакомы с ним. Желаю ему больших успехов во всем, что будет на его жизненном пути. Я люблю «Спартак».

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протон
протон
вчера в 22:07
Кавенаги был первым футболистом Спартака (2004), за которого отдали сумму более 10-ти миллионов у.е. (11,5 млн долларов), тогда это была бомба! Соответственно от него сразу и ожидали чуда, а он, в общем-то, таких чудесных ожиданий не оправдал. Аргентинцы, в отличие даже от бразильцев, у нас, как правило, тяжело адаптировались, кроме. пожалуй Бракамонте в Москве, Ростове, Тереке.
В Ривер Плейте Кавенаги был одним из лучших бомбардиров, но в Спартаке он много так и не забивал, хотя запомнился несколькими голами красавцами (Амкару пяткой, Локо из центра, через себя Алании). Одной из причин было то, что в Аргентине он много забивал с подач Домингеса, они и шли на продажу в паре, но Спартак Алехандро не купил, показалось дорого за двух сразу. Тот оказался в Рубине (за 1,5 млн евро), потом в Зените, опять в Рубине - был, на мой вкус, самым ярким аргентиносом у нас в России.
Кавенаги все-таки удачно продали в Бордо, и деньги отбили, и он там назабивал еще много. Тем не менее - приятно о нем вспомнить, хороший был игрок.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:44
Ого, кто нарисовался! Чуть ли не самый громкий и провальный игрочишка в начале правления Федуна в Спартаке!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:24
О, сто лет о нем не слышал, и вот он проснулся
Гость
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