Кавенаги: «Желаю Федуну больших успехов во всём»

Экс-форвард «Спартака» Фернандо Кавенаги прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба.
Я прочитал новости о его уходе из «Спартака». Могу сказать только слова благодарности Федуну, отличный руководитель и большой профессионал. Я очень рад, что мы знакомы с ним. Желаю ему больших успехов во всем, что будет на его жизненном пути. Я люблю «Спартак».
В Ривер Плейте Кавенаги был одним из лучших бомбардиров, но в Спартаке он много так и не забивал, хотя запомнился несколькими голами красавцами (Амкару пяткой, Локо из центра, через себя Алании). Одной из причин было то, что в Аргентине он много забивал с подач Домингеса, они и шли на продажу в паре, но Спартак Алехандро не купил, показалось дорого за двух сразу. Тот оказался в Рубине (за 1,5 млн евро), потом в Зените, опять в Рубине - был, на мой вкус, самым ярким аргентиносом у нас в России.
Кавенаги все-таки удачно продали в Бордо, и деньги отбили, и он там назабивал еще много. Тем не менее - приятно о нем вспомнить, хороший был игрок.
В Ривер Плейте Кавенаги был одним из лучших бомбардиров, но в Спартаке он много так и не забивал, хотя запомнился несколькими голами красавцами (Амкару пяткой, Локо из центра, через себя Алании). Одной из причин было то, что в Аргентине он много забивал с подач Домингеса, они и шли на продажу в паре, но Спартак Алехандро не купил, показалось дорого за двух сразу. Тот оказался в Рубине (за 1,5 млн евро), потом в Зените, опять в Рубине - был, на мой вкус, самым ярким аргентиносом у нас в России.
Кавенаги все-таки удачно продали в Бордо, и деньги отбили, и он там назабивал еще много. Тем не менее - приятно о нем вспомнить, хороший был игрок.