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Булыкин: «Самое главное, чтобы болельщики приходили на футбол»

вчера, 18:45

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу диалога между Госдумой и клубами РПЛ по вопросу Fan ID.

Я всегда выступал за диалог по этому вопросу. Думаю, что клубы обсудят ситуацию и найдут грамотное решение, которое будет всех устраивать. Самое главное, чтобы болельщики приходили на футбол, а на стадионе было комфортно и безопасно. Чтобы все наслаждались нашей любимой игрой.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:14, ред.
Да кому они нужны - хулиганы, которым не дадут FanID за проступки, люди, которые не хотят получать FanID, т.к. он противоречит Конституции, вводя презумпцию виновности, люди, которые живут не в нужных городах - таким за 200 км только из-за оформления FanID придётся ехать, иностранцы какие-нибудь типа детей Карпина.

Кому надо, настоящие фанаты, выстоят и получат несмотря на расстояние, идеалы и т.п. и докажут, что они любят свои клубы.
112910415
112910415
вчера в 19:11
становясь чиновником, человек мигом обретает умение говорить гладко, но с неясным смыслом )
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:04
На стадионе пропал антураж, унылое зрелище с молчаливыми болельщиками, несуразно пытающимися кто в лес, кто по дрова кричать фанатские кричалки...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:54
БОлельщиков сегодня-посмотри!-тысчёнок пять,а хулиганов-три.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:49
Теряем истинных болельщиков
Гость
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