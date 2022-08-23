Булыкин: «Самое главное, чтобы болельщики приходили на футбол»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу диалога между Госдумой и клубами РПЛ по вопросу Fan ID.
Я всегда выступал за диалог по этому вопросу. Думаю, что клубы обсудят ситуацию и найдут грамотное решение, которое будет всех устраивать. Самое главное, чтобы болельщики приходили на футбол, а на стадионе было комфортно и безопасно. Чтобы все наслаждались нашей любимой игрой.
Кому надо, настоящие фанаты, выстоят и получат несмотря на расстояние, идеалы и т.п. и докажут, что они любят свои клубы.
Кому надо, настоящие фанаты, выстоят и получат несмотря на расстояние, идеалы и т.п. и докажут, что они любят свои клубы.