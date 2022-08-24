Мележиков: «Рассчитываем на Николсона»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего «красно-белых» Шамара Николсона в «Галатасарай».
Мне известно об интересе «Галатасарая», но неизвестно о каких-то договоренностях. Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара.
Скоро начнутся игры на два фронта, так что времени всем хватит. А самому Шамару пора уже браться за ум и возвращаться к прежней игре. Забивать умеет!
Скоро начнутся игры на два фронта, так что времени всем хватит. А самому Шамару пора уже браться за ум и возвращаться к прежней игре. Забивать умеет!
Соболю одному не потянуть такой плотный график.
А если хорошо себя проявит в этих матчах,
то может и Соболя из основы вытеснить.
Соболю одному не потянуть такой плотный график.
А если хорошо себя проявит в этих матчах,
то может и Соболя из основы вытеснить.
Причём весь ажиотаж подогревают в Спартаке и его агент.
Скучно, что ли жить без скандалов?
Руководство сменилось привычки остались...
Причём весь ажиотаж подогревают в Спартаке и его агент.
Скучно, что ли жить без скандалов?
Руководство сменилось привычки остались...