Мележиков: «Рассчитываем на Николсона»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего «красно-белых» в «Галатасарай».

Мне известно об интересе «Галатасарая», но неизвестно о каких-то договоренностях. Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара.