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Мележиков: «Рассчитываем на Николсона»

вчера, 09:10

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего «красно-белых» Шамара Николсона в «Галатасарай».

Мне известно об интересе «Галатасарая», но неизвестно о каких-то договоренностях. Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 14:14
Глупо продавать Шамара - замену всё равно не найдем быстро.
Скоро начнутся игры на два фронта, так что времени всем хватит. А самому Шамару пора уже браться за ум и возвращаться к прежней игре. Забивать умеет!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:44
БЛин,очередная 87 глаз положила на Шамара.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:03, ред.
Начнутся игры на Кубок и Николсон будет востребован.
Соболю одному не потянуть такой плотный график.
А если хорошо себя проявит в этих матчах,
то может и Соболя из основы вытеснить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:02
Какой то нездоровый ажиотаж вокруг Николсона.
Причём весь ажиотаж подогревают в Спартаке и его агент.
Скучно, что ли жить без скандалов?
Руководство сменилось привычки остались...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:22
А на мележикова рассчитывают?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:18
Стали часто писать об этом, походу негр лыжи навострил.
Гость
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