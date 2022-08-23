Нобоа заявил, что «Сочи» не отпускает его в ЦСКА

Полузащитник Кристиан Нобоа рассказал, что хочет перейти в ЦСКА, однако «Сочи» не отпускает его в московский клуб.
Во-первых, я дал это интервью давно [о том, что хочу перейти в ЦСКА]. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил «Да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость.
"Ни в "Зенит, ни в ЦСКА, дорогой мой Нобоа,
Ты проси куда угодно, хоть на отдых на Боа!" -
- говорил ему не клерк, а хозяин - Ротенберг.
И понуря черны очи, Нобоа пылит за" Сочи"...
"Ни в "Зенит, ни в ЦСКА, дорогой мой Нобоа,
Ты проси куда угодно, хоть на отдых на Боа!" -
- говорил ему не клерк, а хозяин - Ротенберг.
И понуря черны очи, Нобоа пылит за" Сочи"...
Как будто и не подписывают контрактные обязательства.
Нашли междусобойчик, тут надоело, пойду там малька поиграю.
Есть же какая то опция выкупа для прерывания контракта...пусть ЦСКА и выкупает, коль ему так нужен данный игрок, или через год сам придёт свободным агентом.
Как будто и не подписывают контрактные обязательства.
Нашли междусобойчик, тут надоело, пойду там малька поиграю.
Есть же какая то опция выкупа для прерывания контракта...пусть ЦСКА и выкупает, коль ему так нужен данный игрок, или через год сам придёт свободным агентом.