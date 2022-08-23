Нобоа заявил, что «Сочи» не отпускает его в ЦСКА

Полузащитник рассказал, что хочет перейти в ЦСКА , однако «Сочи» не отпускает его в московский клуб.

Во-первых, я дал это интервью давно [о том, что хочу перейти в ЦСКА ]. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА , я ответил «Да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость.