Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Нобоа заявил, что «Сочи» не отпускает его в ЦСКА

вчера, 11:58

Полузащитник Кристиан Нобоа рассказал, что хочет перейти в ЦСКА, однако «Сочи» не отпускает его в московский клуб.

Во-первых, я дал это интервью давно [о том, что хочу перейти в ЦСКА]. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил «Да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость.

Все новости
В «Пари НН» подтвердили интерес к нападающему «Шерифа»
Вчера, 15:38
В «Сочи» отреагировали на заявление Нобоа, что клуб не отпустил его в ЦСКА
Вчера, 13:07
Слухи«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи»
Вчера, 09:41
СлухиМоро согласовал контракт с «Болоньей»
22 августа
Степанов перейдёт из тульского «Арсенала» в «Сочи»
22 августа
Слухи«Манчестер Юнайтед» может купить трёх игроков до конца августа
22 августа
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Как же всегда любят у нас клевать свое) оказывается это рпл дно потому что 37летнему дают контракт. Зато когда Реал или Ливер продлевает Модрича или Милнера, то не это не лиги дно, а игроки в порядке. По факту я думаю недостаток скорости можно нивелировать тактическтм построением, и очевидно Федотов знает как это сделать, жаль только что в Цска эквадорца не увидим
протон
протон
сегодня в 00:04
Кристиан Нобоа мог уйти из «Сочи» этим летом.

По информации Metaratings, в возвращении хавбека был заинтересован «Зенит».

Игроку сообщили, что клуб готов выкупить его и подписать контракт по схеме «1+1». Инициатива исходила от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

Переход Нобоа был заблокирован владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом.

37-летний эквадорец уже выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год с перерывом на аренду в «Рубине».

Нобоа мог перейти в «Зенит» или ЦСКА: «Меня не отпустили»
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 22:24
И большинство из них, наверное, с пенальти?! Не показатель. Таким макаром он может и до 50 играть!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Алекс37153715 (раскрыть)
вчера в 18:33
4 мяча за 6 игр в 37 лет, вот аргумент.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 18:31
Шикарно)))
Capral
Capral
вчера в 17:39
В любом возрасте человек хочет расти и развиваться. Естественно, у Точилы, Нобоа быстро деградирует. У Федотова- колумбиец может еще пару лет поиграть на высоком уровне. На мой взгляд, Нобоа не будет лишним в ЦСКА, найдет свое место в команде.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:08
А он вообще, ЦСКА то нужен?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:31, ред.
Хочу-не хочу...

Как будто и не подписывают контрактные обязательства.

Нашли междусобойчик, тут надоело, пойду там малька поиграю.

Есть же какая то опция выкупа для прерывания контракта...пусть ЦСКА и выкупает, коль ему так нужен данный игрок, или через год сам придёт свободным агентом.
Tostao
Tostao
вчера в 14:10, ред.
При всём богатстве выбора...


"Ни в "Зенит, ни в ЦСКА, дорогой мой Нобоа,
Ты проси куда угодно, хоть на отдых на Боа!" -
- говорил ему не клерк, а хозяин - Ротенберг.
И понуря черны очи, Нобоа пылит за" Сочи"...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:08
Ещё пару таких заявлений,и могут отпустить.Или -опустить.Финны,они такие вредные стали;вон и в НАТУ намылились.
dok66
dok66
вчера в 13:36
По-моему тема закрыта . Чего ее муссировать .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:13
Врядли в ЦСКА горели желанием пригласить Нобоа, другое дело возможно это инициатива Федотова кторому руководство не возражало.
makkie
makkie
вчера в 12:41
Ротенберг забрал паспорт у парня )))

А вообще сейчас в свете травмы Ангбана глупо отпускать Нобоа из Сочи. Тогда с его уходом весь центр поля рухнет. Ди в цска есть кому в центре поля сыграть.
Алекс37153715
Алекс37153715
вчера в 12:19
Не понимаю шума вокруг Нобоа, он в возрасте, после 60 минуты ходит пешком… Зачем командам обременять себя пенсионером… единственный вариант - это глубина скамейки. Но устроит ли лавка самого Нобоа…
3vwtcctmyfqv
3vwtcctmyfqv
вчера в 12:12
Это очень печально
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:07
Парень, вместо тебя там Игорь Акинфее работает диспетчером и весьма успешно, сиди и не дергайся
старина
старина
вчера в 12:06
Его и в Питер то отказались вернуть,тем более к армейцам не пустят
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 