В «Сочи» отреагировали на заявление Нобоа, что клуб не отпустил его в ЦСКА

Старший тренер «Сочи» прокомментировал слова полузащитника , который заявил, что клуб не отпускает его в ЦСКА .

В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа капитан команды и трудится на тренировках и на играх.