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В «Сочи» отреагировали на заявление Нобоа, что клуб не отпустил его в ЦСКА

вчера, 13:07

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слова полузащитника Кристиана Нобоа, который заявил, что клуб не отпускает его в ЦСКА.

В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа капитан команды и трудится на тренировках и на играх.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:02
Похоже, Нобоа на закате карьеры решил пожирнее контракт выбить - обычная практика поведения агентов и футболистов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:08
И я не я и лошадь не моя ))))))))))).
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:58
Кристиан хороший игрок, но вряд ли он ещё будет играть на самом высоком уровне больше года-двух. Нет никакого смысла нам его сейчас подписывать. Нам бы толкового защитника...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:47
В Газпроме у его поклонников своя шкала ценностей, правдивости информации, и вообще во всем остальном. Там мания величия процветает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:45
Могу тебе сказать, что у меня есть в ЦСКА источник помимо сайта. Реальный.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:20
Теперь уже не нужен!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:58
Подписал контракт - соблюдай, а продавать или нет это прерогатива клуба.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:50
темнит филиал невских бакланов что-то..
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:22
Так клубы на своих официальных сайтах и не выкладывают новости об интересе к футболистам. Они лишь констатируют факт успешных переговоров.
А вот на РБ, СЭ, СовСпорте и других ресурсах новости о вашем интересе к Нобоа мелькали. А Шнякин заявлял, что Ротенберг наложил вето на переход игроков Сочи в цска (конкретно эквадорца).

А вообще такой игрок не помешал бы и вам, и нам - правда, 37 лет уже критичный возраст для футболиста. Нобоа после 60-й минуты еле бегает.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:09
НЕТ,этодругоеэтонесчитается!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:09
На сайте ПФК ЦСКА нет и не было информации об интересе к престаоелому эквадорцу. Это его личный ход, чтобы контракт улучшить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:07
Ты имеешь в виду Касьеро, и Родригао? А кто ещё из Сочи там?
112910415
112910415
вчера в 14:07
ну да, это раньше было
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:38
Ни о чем
1 984
1 984 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:18
Доброго дня, протон!
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:12
Хватит с них уже полученных...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:10
Опять слухи.
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