В «Сочи» отреагировали на заявление Нобоа, что клуб не отпустил его в ЦСКА

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слова полузащитника Кристиана Нобоа, который заявил, что клуб не отпускает его в ЦСКА.
В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа капитан команды и трудится на тренировках и на играх.
А вот на РБ, СЭ, СовСпорте и других ресурсах новости о вашем интересе к Нобоа мелькали. А Шнякин заявлял, что Ротенберг наложил вето на переход игроков Сочи в цска (конкретно эквадорца).
А вообще такой игрок не помешал бы и вам, и нам - правда, 37 лет уже критичный возраст для футболиста. Нобоа после 60-й минуты еле бегает.
А вот на РБ, СЭ, СовСпорте и других ресурсах новости о вашем интересе к Нобоа мелькали. А Шнякин заявлял, что Ротенберг наложил вето на переход игроков Сочи в цска (конкретно эквадорца).
А вообще такой игрок не помешал бы и вам, и нам - правда, 37 лет уже критичный возраст для футболиста. Нобоа после 60-й минуты еле бегает.
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