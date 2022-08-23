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«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи»

вчера, 09:41

«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи» Александром Коваленко.

По данным источника, следующим летом питерский клуб намерен выкупить права на 19-летнего футболиста.

Нынешний сезон Коваленко проводит на правах аренды за «Крылья Советов».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:55
Уникальный чувак. Фамилия от дедушки.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:20
На перспективу работают
memphis
memphis
вчера в 12:34
Коваленко так и в Реал продадут, а играть так и будет за КС
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:31
Рановато ему в Зенит. Ну если сразу в аренду.
Vave666
Vave666 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:28
Так может это и таланты, но видимо не атлеты и без амбиций!
Через Зенит много таких прошло, но на поле почти всегда лучшие, так что вопрос к тем, кто не смог!
Ну ок, кто в Зените сидел на банке, перешёл в другой клуб и сразу стрельнул выше головы?? То что многие из них планку понижают к себе после 1 зарплаты. это да
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:17
Выкупить? А разве они игроков не дарят друг другу!?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:20
А зачем? Отвечу. Элементарно Ватсон, чтобы никому другому не достался. Повторит славный путь Ивана Соловьева и десятка других талантов.
LOpp
LOpp
вчера в 10:11
серьезный трансфер.
73pegmb87akj
73pegmb87akj
вчера в 10:06
интересуется значит заберет...
k49b3q3f2e8v
k49b3q3f2e8v
вчера в 09:45
Это как всегда
Гость
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