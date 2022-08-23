«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи» Александром Коваленко.
По данным источника, следующим летом питерский клуб намерен выкупить права на 19-летнего футболиста.
Нынешний сезон Коваленко проводит на правах аренды за «Крылья Советов».
«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи» Александром Коваленко.
По данным источника, следующим летом питерский клуб намерен выкупить права на 19-летнего футболиста.
Нынешний сезон Коваленко проводит на правах аренды за «Крылья Советов».
Через Зенит много таких прошло, но на поле почти всегда лучшие, так что вопрос к тем, кто не смог!
Ну ок, кто в Зените сидел на банке, перешёл в другой клуб и сразу стрельнул выше головы?? То что многие из них планку понижают к себе после 1 зарплаты. это да
Через Зенит много таких прошло, но на поле почти всегда лучшие, так что вопрос к тем, кто не смог!
Ну ок, кто в Зените сидел на банке, перешёл в другой клуб и сразу стрельнул выше головы?? То что многие из них планку понижают к себе после 1 зарплаты. это да