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Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи Кубка из-за Fan ID

вчера, 11:53

Фанаты «Спартака» заявили, что будут бойкотировать матчи команды и в Фонбет Кубке России.

В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещё раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!

Решение, принятое зимой, остаётся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

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Все комментарии
sergio77
sergio77
вчера в 22:44
ну и правильно
протон
протон
вчера в 22:14
20 лет ходил на стадионы, ездил на выезды, имел абики. Никаких фанайди не собираюсь оформлять
Alexnvr
Alexnvr ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:50
Для того чтоб набрать "клакеров" не нужны школы и колледжы. Достаточно с улицы набрать хомо сапиенсов и и объяснить после каких сигналов исполнять те или иные действия. А насчёт вашего заявления о романтичности боления в те далёкие времена, могу с вами поспорить. Достаточно хорошо люди "болеют" за свои команды. Я бы сказал даже выражают порой протест на те или иные решения своего клуба.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:44, ред.
Полагать, что какое-либо новшество у нас так активно вводится "Для" простого смертного, а не "Против" него, - верх наивность.

Главный смысл этой затеи - в усугублении разобщённости социума. Куда у нас сегодня, кроме футбола можно пойти, для поднятия тонуса ? На рок-концерт ? Нет. К нам Ричи Блэкмор и Роберт Плант не приедут..., Ну а пялится воочию 1,5 часа на Олю Бузову и Лёню Агутина... - это надо выпить месячную норму 40-градусной. Куда ещё ? В театр..., на балет ? Да, в столицах..., но у них и с получением ФАНтиков проблем не будет... Хоккей ? О!!! Думаю это гениальное нововведение и там скоро увидим...

Что до футбола... Футбол (пусть даже такой низкопробный, как наш) - это эмоциональная разрядка и снятие стресса для простого обывателя мужского пола после изнурительной рабочей недели..., где на трибунах он не только смотрит в поле, но и общается в кругу друзей, приходя эмоционально в божий вид, поправляя ... да, да (!), - здоровье!

По самому фантику. Изощрённые конечно ребята с авторучками у нас в стране рулят! Оно вроде как бы и не запрещает посещение матчей, а с другой стороны, глупо полагать, что у каждого человека обремененного семьёй и материальными вопросами хватит сил и просто желания куда то залазить и регистрироваться. Кто помоложе и понастырней, да, не спорю, оформит, ну а те, кто постарше и просто от всего к пятнице устали ... плюнут и всё на этом.
lobsterdam
lobsterdam ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 21:36
никогда не слышал о школах и колледжах, в которых "специально обучают" клакеров. А насчет "порыва души" ... сильно сомневаюсь, тем более нынче, может и было когда-то: до и сразу после в*йны непродолжительное время, когда футбол был романтическим, но сегодня? ...
lobsterdam
lobsterdam ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:31
Вы, похоже, политруком были на флоте, столь глубокие (серьезно) познания обнаруживаете в данном вопросе.
Союзник противников
Союзник противников ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:09
Искусственная конструкция,ибо стаду пофиг ошибка,удачное действие(бездействие),а в цене-чувство стада,управляемость и самовыражение. КАк только собирается толпа,то её поведение определяется(программируется) самым низким уровнем интеллекта из составляющих частей.Тем фанатская тусовка отличается от КОЛЛЕКТИВА.
Alexnvr
Alexnvr ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:39
"клакеры" это специально обученные люди, а боление за футбольный клуб это порыв души)
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Польза в нововведении уже в том состоит, что есть возможность указать фанам их истинное место и истинное значение. Слишком уж вы, ребята, вознеслись в собственных глазах. На самом деле вы - 63, а думаете, что голова. Очень хорошо, что вы решили своим самоустранением облегчить работу правоохранителям и работникам клубов.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:31
Дак я о том и говорю. Сейчас центральные сектора все заняты а галерка с отморозками пуста и особо никто не скучает. У нас в Екате тоже так называемые группировка Стальные Монстры перестали на Урал ходить и людям и ментам как то спокойнее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:21
Значит его ( быдляк) не пускать на трибуну. А если он (быдляк) матерится на фанатке, пускает файеры и дымовуху, то что мне делать на трибуне с семьей ? Кого на стадионе больше обычных зрителей ( кузьмичей и болельщиков не фанов), или фанов на фантаке? Ответ очевиден. Фанаты шумнее, но их меньше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
А почему не предположить, что фаны себя " развлекают себя этими протестами" ? Наконец, а в чем твоя проблема.? Оформи fan id и сходи на футбол, он не пропадет, а в следующий раз снова сходишь? Наконец фан движение - это в массе своей нормальное движение, но к нему примазываются разные элементы. Фан движение не однородно и неуправляемое реально. Поэтому fan id вводится в интересах обычных людей, которых подавляющее большинство.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:15
Я написал что быдляк не нужен семье с детьми на трибуне.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:12
Я не понял. Поясни мне, а кто это "быдляк с семьями на трибунах". Это я с родными, или ты с детьми? Разъясни без жаргона, что ты хотел сказать?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:04
Да байкотируйте ради Бога. ваши проблемы. Чего кричать об этом на всю Ивановскую.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:27
Зачем превращать футбол в посещение полузакрытого клуба, где действует фэйс-контроль?
lobsterdam
lobsterdam ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 19:24
Там для этих целей (впрочем, больше для оперы) имеются "клакеры"
lobsterdam
lobsterdam ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:20
На флоте матом не ругаются, а матом разговаривают! И потом, почему только футбол? Разве неудачный тройной аксель или, скажем, двойной тулуп не могут сорвать с языка, в том числе и юной современной пятиклассницы, сидящей на трибуне, именно те слова, которых так опасаются создатели нового докУмента?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:13
Да все оформят-скучно когда станет. С каждым туром оформивших асе больше. А быдляк на трибуне семьям с детьми например никуда не уперся. Ходить болеть это одно. А бить друг другу хлеборезки только потому что Вася за Спартак а Петя за ЦСКА 56изм полнейший и лично мне не нужный.ИМХО..
lobsterdam
lobsterdam ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:11
Еще и СНИЛС (без него - никуда!) забыли...
Vadik
Vadik
вчера в 18:48
Да и ладно. Не хотят поддержать свой любимый Спартак так и не надо.
Союзник противников
Союзник противников ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Уважаемый АСПЕКТ,в наших устройствах столько средств,которые не нужны,но установлены производителем по умолчанию;кроме того,мы часто ради разовой покупки заводим себе личные кабинеты,что "уйди шпана" не выбивается никак из этого ряда.Судя по тому,что пишут люди,оформлявшие этот "аусвайс",сделать это несложно.Но кричат-криком те,у кого какой-то экзотический облом,связанный с его личной ситуацией.Если бы я планировал посещение стадиона хоть раз в жизни(при посещении футбольных столиц),я бы это сделал просто,как потребитель ГОСУСЛУГ.А вот "козлы на охране капусты" очень заботятся обо мне и близких,создавая атмосферу,неприемлемую для посещения? Я не ханжа,и прослужил на флоте 26 лет,но вполне в состоянии в ситуациях,не связанных с экстремальными,обходиться без тего,что наши деды называли "сквернословием",отцы-"матом",а мы возвели в разряд "разговорной речи"? Их цели и задачи понятны,а у нас есть возможность разрешить надуманную проблему : "Заплати "налог" и живи спокойно".Тем более,что это бесплатно.
008Maximus
008Maximus ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:15
Не все стадионы такие большие в России, поэтому всем всё слышно. А так ты правильно говоришь
YVG
YVG
вчера в 17:50
Фанат спрартака мешают ему не меньше Федуна.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:39, ред.
Это хорошо !
Пускай дома сидят, без них на футболе лучше и чище !
Аспект
Аспект ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
Уважаемый Союзник, а если посмотреть на ситуацию под несколько иным углом? Протест ведь направлен не на лишение болельщиками своих команд поддержки - люди не видят иного способа докричаться до тех, кто затеял этот абсурд, как будто у них и у простых ваших граждан нет иных проблем, действительно требующих внимания к этим насущным вопросам лиц, облеченных властными полномочиями. По сути они развлекают себя забавным, но совершенно ненужным законотворчеством.
И упрямо не желают сие признать.
А как быть в моей ситуации? Оформлять "уйди" на один-единственный, может быть, матч, так как больше в Москву могу и не выбраться.
старина
старина ответ adrianes (раскрыть)
вчера в 17:21
Ну да....Только "запитерские" белые и пушистые.Только не припоминаю,чтобы спартачи оскорбляли Яшина на баннерах или писали,что в наших цветах нет черного...Зато СБГ сразу начали жалиться ментам,когда получили по щам в Грозном,когда пытались показать местным свои якобы накачанные полуголые торсы)
старина
старина ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:16
Если представители твоего любимого клуба поддержат идею "фан ай ди уйди" ,ты их поддержишь.
Alexnvr
Alexnvr ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:53
Про что и речь. Всех нас давно посчитали. Для чего фанайди? Чтоб были люди получающие зряплату для учёта этого айди? С интересами и действиями футбольных движений абсолютно согласен. Почему на балет фанайди не вводят? Кто-то скажем мол балет и футбол эмоции разные. Дык в порядке бреда, представьте фанаты футбола пойдут на балет с файерами, кричалками и прочими атрибутами смотрения футбола. На балет тоже введут фанайди?))))) Хотя я бы посмотрел на это зрелище балета с футбольными болелами на трибунах)
AleS
AleS
вчера в 16:34
Фанаты Спартака молодцы.
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