Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи Кубка из-за Fan ID

Фанаты «Спартака» заявили, что будут бойкотировать матчи команды и в Фонбет Кубке России.
В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещё раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!
Решение, принятое зимой, остаётся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.
Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!
Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.
Действительно, информатизация/цифратизация, в том или ином виде - дело уже произошедшее и решенное.
Но новшество спорное и самое главное, вызывая такой резонанс - обьясняется не конкретикой, а какими-то лозунгами (будет безопасней, это для вашег облага, не будет хулиганства и прочий бред)
Первое: Есть элемент непрозрачности, например, на каком основании человека не пускают на тот или иной матч? Где будет указана причина и кто и чем регламентирует запрет или допуск на мероприятие?
Второе: Если я купил билет и меня не пропустили на матч, кто мне компенсирует затраты? Могу ли быть где-то заблаговременно уведомлен, что на тот или иной матч меня не пустят, чтобы я не тратил деньги на покупку?
Вот представьте, собрались Вы с женой, братом и ребенком сходить на матч. Все получили данный документ. На турникете обьявляют, что на матч не пускают например Вас, по неизвестно какой причине. А если супругу или ребенка? Можно смело всем четверым разворачиваться и идти домой искать ссылки на трансляции, не говоря уже о испорченном празднике и запоротом выходном удовольствии.
Действительно, информатизация/цифратизация, в том или ином виде - дело уже произошедшее и решенное.
Но новшество спорное и самое главное, вызывая такой резонанс - обьясняется не конкретикой, а какими-то лозунгами (будет безопасней, это для вашег облага, не будет хулиганства и прочий бред)
Первое: Есть элемент непрозрачности, например, на каком основании человека не пускают на тот или иной матч? Где будет указана причина и кто и чем регламентирует запрет или допуск на мероприятие?
Второе: Если я купил билет и меня не пропустили на матч, кто мне компенсирует затраты? Могу ли быть где-то заблаговременно уведомлен, что на тот или иной матч меня не пустят, чтобы я не тратил деньги на покупку?
Вот представьте, собрались Вы с женой, братом и ребенком сходить на матч. Все получили данный документ. На турникете обьявляют, что на матч не пускают например Вас, по неизвестно какой причине. А если супругу или ребенка? Можно смело всем четверым разворачиваться и идти домой искать ссылки на трансляции, не говоря уже о испорченном празднике и запоротом выходном удовольствии.