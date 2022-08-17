Жоэлинтон пригласил домой фаната, который посвятил ему тату на своём теле

Нападающий «Ньюкасла» пригласил к себе домой болельщика, который сделал на животе татуировку с бразильским форвардом.

Об этом рассказал тот самый фанат по имени Кевин Тейлор. На животе у болельщика есть татуировка не только Жоэлинтона, но и полузащитника «сорок» , а также легенды «Ньюкасла» .

Сначала я подумал, что это розыгрыш. Я продолжал говорить: «Это действительно ты?» Жоэлинтон прислал мне свой адрес, и мы прыгнули в машину и поехали. Я взял с собой троих своих детей, и когда мы добрались к нему домой, там была его семья, включая его жену и детей.

Он начал играть с моими детьми в футбол у себя во дворе. Он сказал спасибо за татуировку, но я не мог отблагодарить его за то, что он пригласил нас. Это была сбывшаяся мечта. Мы даже связались с Бруно по FaceTime, когда были дома у Жоэлинтона, и показали ему татуировку, это было невероятно.