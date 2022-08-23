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«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом»

вчера, 16:28
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Болельщиков «Спартака» официально не будет на матче 7-го тура РПЛ против «Факела».

По данным источника, «красно-белые» отказались от гостевой квоты на предстоящую встречу.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится 27 августа в 17:30 по мск.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:56
Да я то знаю об этом, ты лучше своему спартачу это напиши.
Кстати они не просто бойкотируют матчи РПЛ, они первым делом показывают истинное отношение команде, за которую яко бы болеют.
Они оставляют без поддержки свою команду, а за что?
Так, что это "болельщики" в кавычках.
LOpp
LOpp ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:25
болельщики (фанаты) Спартака бойкотируют матчи РПЛ из-за фан-айди
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:04
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 18:45, ред.
    Матч с «Динамо», который стал первым для «Факела» в высшем дивизионе за 21 год, посетили 19 258 человек.
    А матч с «Уралом» 18178 зрителей.
    Максимальная вместимость стадиона "Центральный" 21 793 места.
    В Воронеже соскучились по большому футболу и ходят именно на «Факел» заполняя стадион под завязку.
    Даже если будут местные "спартачи", то их будет явно меньше, чем кто болеет за свой родной «Факел».
    Или скажешь, что на «Динамо» и «Уралом» тоже местные болельщики этих клубов приходили?
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 18:21, ред.
    А почему раньше тогда ездили, ведь у Спартака везде много болельщиков?
    Как то не клеится твоя теория.
    То есть в Спартаке решили, что в Воронеже много болельщиков Спартака и значит выезд московских и из других городов болельщиков надо отменить?
    А местным болельщикам Спартака сказали, что не стоит поддерживать на спартаковском секторе, а лучше смешаться с болельщиками Факела?
    А ещё говоришь, что я бред написал.
    Zak11
    Zak11 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 18:15
    Ну самому не смешно такой бред то писать? Даже ехать не надо никуда, в Воронеже болел Спартака очень много.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 18:15
    А зачем квота? Я не удивлюсь, если большинство болельщиков именно Спартак придёт поддерживать. В Воронеже их очень много
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:11
    Болельщики приедут и без квоты. Думаю, билеты будут.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 17:44
    ФанУйди в действии...
    ABir
    ABir
    вчера в 16:52
    В Воронеже много болельщиков Спартака, они и поддержат
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:40
    Самый популярный клуб России - говорили они...
    kj2kmr7kbjej
    kj2kmr7kbjej
    вчера в 16:37
    это все из-за ID...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 16:36, ред.
    Болельщики Факела любят и уважают свой клуб. Их не надо упрашивать болеть за свой клуб.
    В Спартаке походу поняли, что от своих фанатов поддержки ждать не стоит.
    Ну так кто-нибудь и приедет в Воронеж, что-нибудь сжечь и дебош устроить, а поддержать на стадионе, нет это неприемлемо.
    Вот и вся любовь...
    drug01
    drug01
    вчера в 16:33
    Вот это поворот!!!
    x99su943zrcs
    x99su943zrcs
    вчера в 16:32
    Будет играть трудно
    Гость
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