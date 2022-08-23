«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом»

1661261335

вчера, 16:28

Болельщиков «Спартака» официально не будет на матче 7-го тура РПЛ против «Факела».

По данным источника, «красно-белые» отказались от гостевой квоты на предстоящую встречу.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится 27 августа в 17:30 по мск.