«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом»

Болельщиков «Спартака» официально не будет на матче 7-го тура РПЛ против «Факела».
По данным источника, «красно-белые» отказались от гостевой квоты на предстоящую встречу.
Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится 27 августа в 17:30 по мск.
Болельщиков «Спартака» официально не будет на матче 7-го тура РПЛ против «Факела».
По данным источника, «красно-белые» отказались от гостевой квоты на предстоящую встречу.
Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится 27 августа в 17:30 по мск.
А матч с «Уралом» 18178 зрителей.
Максимальная вместимость стадиона "Центральный" 21 793 места.
В Воронеже соскучились по большому футболу и ходят именно на «Факел» заполняя стадион под завязку.
Даже если будут местные "спартачи", то их будет явно меньше, чем кто болеет за свой родной «Факел».
Или скажешь, что на «Динамо» и «Уралом» тоже местные болельщики этих клубов приходили?
А матч с «Уралом» 18178 зрителей.
Максимальная вместимость стадиона "Центральный" 21 793 места.
В Воронеже соскучились по большому футболу и ходят именно на «Факел» заполняя стадион под завязку.
Даже если будут местные "спартачи", то их будет явно меньше, чем кто болеет за свой родной «Факел».
Или скажешь, что на «Динамо» и «Уралом» тоже местные болельщики этих клубов приходили?