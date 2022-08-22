Защитник «Атлетико» чуть не подрался с фанами после матча с «Вильярреалом»

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сегодня, 08:49

«Атлетико» дома уступил «Вильярреалу» (0:2) в матче 2-го тура Ла Лиги.

После окончания встречи болельщики «матрасников» начали выкрикивать оскорбления в адрес . За француза заступился защитник , который находился на бровке поля недалеко от фанатов. Однако болельщики мадридского клуба не успокоились, начав оскорблять и самого Эрмосо, припомнив ему, что он является воспитанником «Реала».

В итоге, Эрмосо перепрыгнул через рекламный щит, оказавшись прямо рядом с фанатами. Между футболистом и болельщиками завязался разговор на повышенных тонах. Сотрудники службы безопасности стадиона и полиция, которая была на стадионе, предотвратили эскалацию конфликта, убедив Эрмосо вернуться на поле.