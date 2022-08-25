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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИсландия. Высший дивизион 2022

Российский футболист из чемпионата Исландии поделился мыслями о будущем

сегодня, 00:15

Голкипер исландского клуба «Кордренгир» Никита Чагров поделился планами на будущее.

Из Исландии часто переходят в европейские чемпионаты. В первую очередь — в Скандинавию. В прошлом году, например, у моего клуба был вратарь из «Бернли». Приезжал сюда в аренду, сыграл, как и я, 6 игр, и уехал в английскую Лигу 1. Это третий по силе дивизион. Мне кажется, Лига 1 по уровню выше, чем наша ФНЛ.

Задерживаться в Исландии надолго не планирую. Здесь очень неудобный сезон, заканчивается в середине сентября. Получается, надолго остаешься без игр, тренировок. Если и искать команды, то только зимой. Внутри страны окно закрылось, поэтому буду рассматривать только варианты из-за границы. Мечтаю играть в Германии или Англии. Нравится «Манчестер Юнайтед» и — благодаря фанатам и отношению к молодым талантам — «Боруссия» Дортмунд.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:39
Надолго он не рассчитывает, весной 28 стукнет , пора бы и определиться.
579jqrqg33cv
579jqrqg33cv
сегодня в 01:24
Это ещё кто?
протон
протон
сегодня в 00:25
Смешные эти путешественники. Играют где попало, но мечтают об Англии и Германии, верят, что там футбол лучше, чем в России, но при этом не нашли себя ни в РПЛ, ни в ФНЛ.

Интересно, англичане и немцы тоже пишут новости о своих, играющих в исландиях, фарерах и прочих люксембургах? Или это только мы ищем героев во всяких 30х, лишь бы заграница?
Гость
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