Российский футболист из чемпионата Исландии поделился мыслями о будущем

Голкипер исландского клуба «Кордренгир» поделился планами на будущее.

Из Исландии часто переходят в европейские чемпионаты. В первую очередь — в Скандинавию. В прошлом году, например, у моего клуба был вратарь из «Бернли». Приезжал сюда в аренду, сыграл, как и я, 6 игр, и уехал в английскую Лигу 1. Это третий по силе дивизион. Мне кажется, Лига 1 по уровню выше, чем наша ФНЛ .

Задерживаться в Исландии надолго не планирую. Здесь очень неудобный сезон, заканчивается в середине сентября. Получается, надолго остаешься без игр, тренировок. Если и искать команды, то только зимой. Внутри страны окно закрылось, поэтому буду рассматривать только варианты из-за границы. Мечтаю играть в Германии или Англии. Нравится «Манчестер Юнайтед» и — благодаря фанатам и отношению к молодым талантам — «Боруссия» Дортмунд.