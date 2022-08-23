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Пуч: «После 7 лет в „Барселоне“ я ощутил полнейшее разочарование»

вчера, 21:59

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рикард Пуч поделился досадой, связанной с воспоминаниями об уходе из «Барселоны».

Этот месяц был очень непростым, ибо я в «Барселоне» не видел такого, чтобы команда отправлялась на сборы без определенных футболистов. Понимаю, сейчас трудное время для клуба, наверное, таким образом хотели заставить игроков покинуть команду, но этого можно добиться иначе. Было очень обидно тренироваться одному в Барселоне, в то время как остальные находились в Лос-Анджелесе.

После 7 лет в клубе я ощутил полнейшее разочарование. Было больно, однако порой необходимо принять решение. Они выбрали такой исход, я с этим не согласен.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 00:15
Роналду,Касильяс,Рауль легенды Реала а Пуч то рядовой,молодой,сравни!
протон
протон
сегодня в 00:12
очень больно, когда перспективные, молодые игроки уходят из клуба.
Baggio R.
Baggio R. ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 23:28
Дно - это расставание "Реала" с Раулем и Касильясом.
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:27
РЕАЛ ПОРТИТ ТАЛАНТЫ!!!!!!!!!!!!
NOVA
NOVA
вчера в 22:06
барса сама собой полное разочарование в такие моменты, ну поступать так со своими воспитанниками, это вообще дно!!
Гость
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