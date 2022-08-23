Пуч: «После 7 лет в „Барселоне“ я ощутил полнейшее разочарование»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» поделился досадой, связанной с воспоминаниями об уходе из «Барселоны».

Этот месяц был очень непростым, ибо я в «Барселоне» не видел такого, чтобы команда отправлялась на сборы без определенных футболистов. Понимаю, сейчас трудное время для клуба, наверное, таким образом хотели заставить игроков покинуть команду, но этого можно добиться иначе. Было очень обидно тренироваться одному в Барселоне, в то время как остальные находились в Лос-Анджелесе.

После 7 лет в клубе я ощутил полнейшее разочарование. Было больно, однако порой необходимо принять решение. Они выбрали такой исход, я с этим не согласен.