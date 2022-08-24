Кассано: «Хвича — феномен»

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано похвалил новобранца «Наполи» Хвичу Кварацхелию.
Хвича — феномен, он недавно приехал в Италию и уже несется на скорости тысячу миль в час.
Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано похвалил новобранца «Наполи» Хвичу Кварацхелию.
Хвича — феномен, он недавно приехал в Италию и уже несется на скорости тысячу миль в час.
У нас в РПЛ с ним такое часто случалось, проведёт пару тройку матчей на высоком уровне, а потом уходит в депрессию. Такое было в Локо и Рубине.
На ум сразу приходит Шапи, того пока выпускали на последних минутах, там тоже была фантастическая скорость, дриблинг и голы, а выходя в основу становился бесполезным игроком. А сколько было разговоров про команды из топ чемпионатов, которые в очереди на него стоят. А теперь он проситься в чемпионаты там где проще играть.
Посмотрим, что будет хотя бы через десять туров, а потом уже будем делать выводы. Хотя надо учесть, что первые два матча Хвича провёл здорово и был полноправным участником праздника Наполи.
У нас в РПЛ с ним такое часто случалось, проведёт пару тройку матчей на высоком уровне, а потом уходит в депрессию. Такое было в Локо и Рубине.
На ум сразу приходит Шапи, того пока выпускали на последних минутах, там тоже была фантастическая скорость, дриблинг и голы, а выходя в основу становился бесполезным игроком. А сколько было разговоров про команды из топ чемпионатов, которые в очереди на него стоят. А теперь он проситься в чемпионаты там где проще играть.
Посмотрим, что будет хотя бы через десять туров, а потом уже будем делать выводы. Хотя надо учесть, что первые два матча Хвича провёл здорово и был полноправным участником праздника Наполи.