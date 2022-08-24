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Кассано: «Хвича — феномен»

вчера, 09:39

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано похвалил новобранца «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Хвича — феномен, он недавно приехал в Италию и уже несется на скорости тысячу миль в час.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:27
Со временем потухнет Хвича
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:18
Желаю Хвиче успехов , но согласен с теми кто говорит что рано петь дифирамбы! Старт получился на загляденье конечно , но ..... Глянем на первые две игры Верона-2:5 и Монца 4:0! То есть в этих играх игра у Наполи шла и противник не создал особых проблем ! Думаю в следующем матче против Фиалок может быть уже тяжелее но все же учитывая что игры между командами проходят на встречных курсах , Хвича должен быть на виду!Дальше будет больше и к середине первого круга думаю поймем стал ли Хвича лидером!Интересно будет на него глянуть в играх против Юве или Интера! В любом случае успехов ему!
STVA 1
STVA 1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 12:54
Согласен с Вами на все 1000!!!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 12:21
Пока рано говорить об этом.
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 11:48
Капитан очевидность снова вещает
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:19
Дай бог стабильности, а уж опосля))). Удачи, Хвича!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:49
"Ветхий завет" : "...и это тоже пройдёт...".
Не нада тарапися не нада валнавася.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:40
Ох и рано они начали дифирамбы петь и причислять Хвичу к лику святых.
У нас в РПЛ с ним такое часто случалось, проведёт пару тройку матчей на высоком уровне, а потом уходит в депрессию. Такое было в Локо и Рубине.
На ум сразу приходит Шапи, того пока выпускали на последних минутах, там тоже была фантастическая скорость, дриблинг и голы, а выходя в основу становился бесполезным игроком. А сколько было разговоров про команды из топ чемпионатов, которые в очереди на него стоят. А теперь он проситься в чемпионаты там где проще играть.

Посмотрим, что будет хотя бы через десять туров, а потом уже будем делать выводы. Хотя надо учесть, что первые два матча Хвича провёл здорово и был полноправным участником праздника Наполи.
Алекс37153715
Алекс37153715
вчера в 10:33
Локомотив, наверное, кусает локти… проворонили игрока.. а Палыч говорил…
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:09
Главное чтобы не травмировался
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:09
Втройне приятно слышать такое от легенды футбола
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 09:53
молодец, главное продолжать усердно работать и наслаждаться футболом
32united
32united
вчера в 09:49
Очень рад за Хвичу! Теперь, главное, не сбавлять обороты! Удачи Хвиче в покорении Серии А!
Naherger
Naherger
вчера в 09:43
Я бы не торопился...посмотрим на дистанции. Начинал он везде бодро,а вот потом...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:40
И это правда
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