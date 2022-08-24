Хёнесс: «Чужие деньги помогают АПЛ добиваться успеха»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс сравнил уровень Бундеслиги и АПЛ.
Мы не хуже, чем они. У них просто больше денег.
Чужие деньги помогают АПЛ добиваться успеха. Но у нас есть особое преимущество: мы не зависим от олигархов, либо от целых государств. В среднесрочной перспективе это поможет Бундеслиге.
У них просто нет мутных схем типа того, что топ-игрок клубов БЛ, кроме "Баварии", еще за пару лет отказывается продлевать контракт с клубом и отказывается от любых предложений то же, за счёт чего вы и уничтожили БЛ как чемпионат в начале десятых.
И не человеку, который собственноручно принимал участие в убийстве БЛ, говорить, что у кого правильно. И точно уж не человеку, который три года сидел за финансовые махинации, считать чужие деньги.
У них просто нет мутных схем типа того, что топ-игрок клубов БЛ, кроме "Баварии", еще за пару лет отказывается продлевать контракт с клубом и отказывается от любых предложений то же, за счёт чего вы и уничтожили БЛ как чемпионат в начале десятых.
И не человеку, который собственноручно принимал участие в убийстве БЛ, говорить, что у кого правильно. И точно уж не человеку, который три года сидел за финансовые махинации, считать чужие деньги.
Почему это правило нужно, показывают зарубежные примеры, коих очень много:
Палермо, Валенсия, Портсмут, Глазго Рейнджерс, Шеффилд Уэнсдей, Дженоа, Ньюкасл, Бордо, и так далее.
Почему нет конкуренции? Явно не из-за правила 50+1, а из-за некомпетентного менеджмента, либо сторонних факторов, вплоть до элементарного невезения. Та же Бавария строилась около 40 лет, чтобы выйти из тени Мюнхена 1860 в 60-е, и стать такой, какая она есть сейчас. Да и сама Боруссия, без каких либо сторонних вливаний, добилась всех своих трофеев в истории, итог всему таков, что секрет успеха не вливания тайцев и арабов, а грамотный менеджмент
Почему это правило нужно, показывают зарубежные примеры, коих очень много:
Палермо, Валенсия, Портсмут, Глазго Рейнджерс, Шеффилд Уэнсдей, Дженоа, Ньюкасл, Бордо, и так далее.
Почему нет конкуренции? Явно не из-за правила 50+1, а из-за некомпетентного менеджмента, либо сторонних факторов, вплоть до элементарного невезения. Та же Бавария строилась около 40 лет, чтобы выйти из тени Мюнхена 1860 в 60-е, и стать такой, какая она есть сейчас. Да и сама Боруссия, без каких либо сторонних вливаний, добилась всех своих трофеев в истории, итог всему таков, что секрет успеха не вливания тайцев и арабов, а грамотный менеджмент