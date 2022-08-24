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Хёнесс: «Чужие деньги помогают АПЛ добиваться успеха»

вчера, 19:44

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс сравнил уровень Бундеслиги и АПЛ.

Мы не хуже, чем они. У них просто больше денег.

Чужие деньги помогают АПЛ добиваться успеха. Но у нас есть особое преимущество: мы не зависим от олигархов, либо от целых государств. В среднесрочной перспективе это поможет Бундеслиге.

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протон
протон
сегодня в 00:22
50+1 вполне нормальное правило, при котором Бундеслига уже больше 20 лет держится в топе, как не крути, и есть отличные примеры развития при данном правиле: Боруссия Д, Унион(самый яркий из всех), Айнтрахт, Фрайбург, Хольштайн, в прошлом Вердер, Штутгарт и так далее, можно много перечислять, и, благодаря этому правилу Бундеслига осталась единственной смотрибельной лигой, где есть абсолютно всё: стоячие трибуны, полные стадионы, зрелищный футбол, фанаты реально что-то решают. Конечно есть юридические минусы, благодаря которым это правило можно обойти, и таким образом, мы получили убийство Ганновера и Гамбурга, которые болтаются во 2 Бундеслиге уже 5 лет, Мюнхен 1860, который с 0 создавал команду, Карл-Цейсс Йена и Вестфалия Ринерн, которые прозябают в 4 и 5 лиге, ну и Герта, которая чуть не вылетела, потратив 100 миллионов на трансферы.

Почему это правило нужно, показывают зарубежные примеры, коих очень много:

Палермо, Валенсия, Портсмут, Глазго Рейнджерс, Шеффилд Уэнсдей, Дженоа, Ньюкасл, Бордо, и так далее.

Почему нет конкуренции? Явно не из-за правила 50+1, а из-за некомпетентного менеджмента, либо сторонних факторов, вплоть до элементарного невезения. Та же Бавария строилась около 40 лет, чтобы выйти из тени Мюнхена 1860 в 60-е, и стать такой, какая она есть сейчас. Да и сама Боруссия, без каких либо сторонних вливаний, добилась всех своих трофеев в истории, итог всему таков, что секрет успеха не вливания тайцев и арабов, а грамотный менеджмент
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:43
Послушай, Ули - 3 ты все считаешь чужие деньги?... Давно вышел что-ли?... Или заначку на свободе кто-то стырил?... Некорошо, очень некорошо...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:18
Собаки лают, караван идёт 😎
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 20:48
Все четко сказал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:28
"Мы не хуже, чем они. У них просто больше денег."

У них просто нет мутных схем типа того, что топ-игрок клубов БЛ, кроме "Баварии", еще за пару лет отказывается продлевать контракт с клубом и отказывается от любых предложений то же, за счёт чего вы и уничтожили БЛ как чемпионат в начале десятых.

И не человеку, который собственноручно принимал участие в убийстве БЛ, говорить, что у кого правильно. И точно уж не человеку, который три года сидел за финансовые махинации, считать чужие деньги.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:15
Чего-то вообще логики никакой нет в словах Ули - мы не хуже их, просто у них больше денег! По мне, так наоборот - они лучше вас, именно поэтому инвесторы вливают в них много денег. Но, чего ещё ожидать от президента Баварии))) Сам себя не похвалишь, так никто не похвалит)
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:11
Смешно,поржал ))) И у всех деньги свои, из собственного кормана))) Лицемеры!!! В принцепе всю жизнь под янками ходят,научились ))
3ton
3ton
вчера в 20:06
Только слепой это не видит .
АПЛ живет за счёт чужих денег и обдиранию других видов спорта .
Германия спортивная страна ,что не скажешь про Англию
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:46
У немцем денег не меньше!
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