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Валенсия: «Главной проблемой Роналду было само существование Месси»

сегодня, 08:47

Бывший игрок МЮ Луис-Антонио Валенсия порассуждал о конкуренции между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Главной проблемой Криштиану было само существование Лео.

Я надеюсь, что Лео хорошо выступит на ЧМ в Катаре и сделает счастливым весь народ Аргентины.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:40, ред.
Опять известный местный контингент в крайности ударился... Наsрать на футбол, - одно персофанство.
Смысл вспоминать взлёты одного и равнять их с падениями другого (и наоборот) ?
Радоваться надо, что живём в их эпоху и смотрим на них воочию! Оба, посредством состязательности, вытянули друг друга до таких высот, что других и рядом не было видно. Каждый из них дает футбольному зрителю разный кайф..., заставляет не только смотреть игру, но и чувствовать саму жизнь... Поэтому... не гневите бога и смотрите футбол.
vedevas_93
vedevas_93 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:31
у тебя нет ощущения, что скорее у тебя психологические проблемы и множество комплексов? просто посмотри как много ты посвящаешь сообщений его персоне, ты готов десяток сообщений написать чтобы постараться как будто доказать неизвестным тебе людям, что он не тот кем его многие считают, своего рода "комплекс роналду" что ли

ты пишешь, что лучше бы он потратил деньги на психолога, но при этом сам потратил время на его персону, а мог потратить на то чтобы заработать денег и в выходные расслабиться съездить куда и меньше беспокоиться о его существовании
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:41
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 15:37
    чисто природа, как и Рон
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 15:32
    Еще скажи всё благодаря фитнесу и дару природы
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 15:32
    Когда Месси покинул сборную, все, включая президента Аргентины, просили его вернуться. Сейчас президент, главный тренер, игроки Барселоны хотят, чтобы он вернулся в столицу Каталонии.

    Когда балласт ушел из МЮ, Реала, Ювентуса, никто из игроков, тренеров и так далее не просили, чтобы он вернулся. Наоборот, все вздыхали с облегчением и даже не допускали мысли о его возвращении.

    Вот и вся разница.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 15:31
    ну точно мимо, она полностью аутентична, не тронута
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 15:24
    В Джорджине нет ничего прекрасного. Такая же, как балласт, сотворенная руками пластических хирургов
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ 3ton (раскрыть)
    сегодня в 14:06
    Джорджину прекрасную)
    амурец
    амурец
    сегодня в 14:02
    Месси как настоящий инопланетянин в решающих матчах улетит на другую планету
    3ton
    3ton ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 14:01
    Кого он в постель затащил ?😂😂
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 13:32
    в 07/08 забил 8 голов в ЛЧ, Восемь, пацаном, вытащил в финал МЮ, забив там и оставив барсу с пальцем в полуфинале.
    08/09 вытащил в финал ЛЧ МЮ своим дублем канонирам.
    09/10 7мь голов в ЛЧ
    09/10 6 голов и затащил в полуфинал
    10/11 10 голов и 2 Баварии
    дальше было только лучше
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    1. С МЮ выиграл ЛЧ благодаря удаче (Терри поскользнулся). До финала дошел благодаря Фергюсону, что было доказано в ЛЧ 2011, когда уже без балласта МЮ дошел до финала. С Реалом выиграл, потому что Реал уже был самым титулованным клубом ЛЧ. Легко выехал за счет партнеров, что и было доказано, когда те же самые игроки выиграли ЛЧ 2022.

    2. Евро 2016 выиграл благодаря нововедению УЕФА, позволяющей команде, занявшей 3-е место в группе, выйти в плей-офф. А так бы вылетел в групповой стадии. Кстати, у балласта 1 гол в плей-оффе ЧЕ Уэльсу. УЭЛЬСУ!!!!!!!!!!! Опять за счет партнеров выехал
    Кар Карыч 1
    Кар Карыч 1
    сегодня в 12:58
    Когда уже они оба уйдут на пенсию? Надоели до чёртиков.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:55
    Так и есть. Умное замечание. Перед португальцем, забивал ли он мячи либо завоёвывал титулы, всё время маячила фигура Месси. Даже когда Роналду ложился спать, он ворочался с боку на бок и думал, что бы такого сделать, чтобы превзойти аргентинца. Но... Лео всё это время играл в своё удовольствие ( иначе он не может ) и думал только о футболе, а не своих регалиях, и по этой причине не растрачивал свой талант и душевные силы на пустяки в виде бодания с Криштиану. В отличие от португальца.
    Что мы видим в итоге ? Лео продолжает радовать нас своей игрой, а Роналду напоминает о себе лишь тем, что никак не может найти себе новый клуб и практически перестал играть и быть футболистом с большой буквы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 12:50
    Выиграл ЛЧ с двумя разными командами, играя по несколько финалов за ту и другую, ещё и Европу выиграл, какие тут вопросы, дружище
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 12:46
    Пенальти не забил. Повезло, что Терри поскользнулся. В других финалах Рамос выручал, а балласт ЗМ забирал. Вообще, балласт паразит. Паразитирует на командах, а когда они начинают сбавлять, уходит в другой клуб, и так по кругу
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 12:41
    Месми забил ничего не решающий гол, напоминаю, и игроком матча был Хави. Этоо сделал результат.
    А напомню я тебе что годом ранее Рон так же играл в финале и забил там гол, если что так, и этот гол был решающим, для выхода в серию пенальти.
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 12:20
    Напомни мне, кому забил Месси в финале ЛЧ 2009? Кто там был в составе? Кому забил Месси супер гол в полуфинале ЛЧ 2011?
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 12:11
    Так и есть, и это обратите внимание говорит бывший одноклубник Роналду.
    Индивидуально бегунок слабее Месси и вот почему:
    Роналду:
    - Обыгрывать не идёт, так как не умеет, лучше отпасует назад.
    - Индивидуальных голов очень мало, в основном замыкания партнёров, даже зарубежом у Рона кликуха Замыкалду.
    - Всю карьеру играет только на себя, команда страдает, показатели по голевым передачам очень низкие,
    Месси:
    - Всегда наматывает по 2-3-4 игрока, рвётся в атаку
    - Голы на любой вкус, и после собственных проходов, и после передач партнёров
    - Абсолютный чемпион по голевым передачам, это говорит о разносторонности игры, Месси не только забивает но и отдаёт.
    Неэгоист
    Неэгоист ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 11:54
    Никому не рассказывай свой адрес проживания... Даже улицу...
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 11:51
    "Лучшее" лето в карьере 🐓... К этому все шло и вот пришло... Это правильно... У эгоизма, наглости, себялюбия, неуважения ни к кому - должен быть именно такой конец... Жизнь справедлива...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 11:36
    Зачастую четверть финалы и полуфиналы сложнее финала, в котором всё решает случай. Месси наколотил во второсортных финалах.
    А проблема у него существенная и о ней все фаны знают, даже на тренеровках перед важными матчами трясет, и это факт.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 11:23, ред.
    Этот Лео и рядом не стоял с Роналду.
    Видели мы, как этот обладатель липовых золотых мячей, терялся в важных матчах, когда у команды не шла игра. Игры против: сборной Германии, Чили(несколько раз), Ромы, Ливерпуля, Реал Сосьедад, Реал Мадрид и т.д.
    А Роналду, наоборот, вытаскивал такие игры.
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 11:22, ред.
    Финал ЧМ раз в жизни бывает. Поэтому понять можно. Но это не психологическая проблема. Это волнение. Например, у меня перед первым собеседованием на работу голова заболела и закружилась.

    Кстати, у Месси 32 гола в финалах, у балласта - 18. Кто теряется в финалах?

    У балласта же действительно психологические проблемы, причем давно, может, с детства.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 11:16
    Ты серьёзно не знаешь? ну даёшь.
    Лео теряется по ходу важных матчей, психологически. Посмотри, хотябы, финал с немцами, там помоему его тошнило от нервяка, и это не в первой. Хотя по человечески понимаю его, тогда весь мир ждал чуда от него, а он блевал на поле
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 11:13
    Серьезно? И какие у него проблемы?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:12
    На Роналду очень сильно давило то, что у него выше скорость, сильные лидерские качества, несопоставимо лучшая игра на втором этаже, умение включаться по ходу неудачных матчах и быть топом в решающих играх и многое другое давило на Рона
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 11:09
    У Аргентинца тоже много психопроблем, это не мешает великим
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:08
    Лео, существуя, наблюдал за тем как Рон берет трофеи с Реалом
    Гость
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