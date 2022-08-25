Валенсия: «Главной проблемой Роналду было само существование Месси»

Бывший игрок МЮ Луис-Антонио Валенсия порассуждал о конкуренции между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Главной проблемой Криштиану было само существование Лео.
Я надеюсь, что Лео хорошо выступит на ЧМ в Катаре и сделает счастливым весь народ Аргентины.
Лео теряется по ходу важных матчей, психологически. Посмотри, хотябы, финал с немцами, там помоему его тошнило от нервяка, и это не в первой. Хотя по человечески понимаю его, тогда весь мир ждал чуда от него, а он блевал на поле
Лео теряется по ходу важных матчей, психологически. Посмотри, хотябы, финал с немцами, там помоему его тошнило от нервяка, и это не в первой. Хотя по человечески понимаю его, тогда весь мир ждал чуда от него, а он блевал на поле
Индивидуально бегунок слабее Месси и вот почему:
Роналду:
- Обыгрывать не идёт, так как не умеет, лучше отпасует назад.
- Индивидуальных голов очень мало, в основном замыкания партнёров, даже зарубежом у Рона кликуха Замыкалду.
- Всю карьеру играет только на себя, команда страдает, показатели по голевым передачам очень низкие,
Месси:
- Всегда наматывает по 2-3-4 игрока, рвётся в атаку
- Голы на любой вкус, и после собственных проходов, и после передач партнёров
- Абсолютный чемпион по голевым передачам, это говорит о разносторонности игры, Месси не только забивает но и отдаёт.
Индивидуально бегунок слабее Месси и вот почему:
Роналду:
- Обыгрывать не идёт, так как не умеет, лучше отпасует назад.
- Индивидуальных голов очень мало, в основном замыкания партнёров, даже зарубежом у Рона кликуха Замыкалду.
- Всю карьеру играет только на себя, команда страдает, показатели по голевым передачам очень низкие,
Месси:
- Всегда наматывает по 2-3-4 игрока, рвётся в атаку
- Голы на любой вкус, и после собственных проходов, и после передач партнёров
- Абсолютный чемпион по голевым передачам, это говорит о разносторонности игры, Месси не только забивает но и отдаёт.
Что мы видим в итоге ? Лео продолжает радовать нас своей игрой, а Роналду напоминает о себе лишь тем, что никак не может найти себе новый клуб и практически перестал играть и быть футболистом с большой буквы.
Что мы видим в итоге ? Лео продолжает радовать нас своей игрой, а Роналду напоминает о себе лишь тем, что никак не может найти себе новый клуб и практически перестал играть и быть футболистом с большой буквы.