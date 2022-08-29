Мостовой: «Кофрие не слабее многих в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что защитник Максимилиано Кофрие может покинуть московский клуб.
Все шло к тому, что Кофрие уйдет. Он не играет, даже на замену не выходит. «Спартак» хорошо идет в чемпионате. Уровень РПЛ упал, поэтому можно спокойно играть своими ребятами.
Нужен ли Кофрие «Спартаку»? С учетом того, что он не играет, не нужен. Но Кофрие не слабее многих в «Спартаке».
В старательности и равнодушии ему не откажешь, но в глаза бросаются тактические проблемы, слабая игра в пас, потеря позиции, чрезмерная грубость и нарушения на пенальти или карточки.
Тот же Литвинов гораздо умнее и аккуратнее как защитник.
В старательности и равнодушии ему не откажешь, но в глаза бросаются тактические проблемы, слабая игра в пас, потеря позиции, чрезмерная грубость и нарушения на пенальти или карточки.
Тот же Литвинов гораздо умнее и аккуратнее как защитник.