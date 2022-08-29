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Тарханов: «У ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у „Ростова“»

сегодня, 13:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российской тренер Александр Тарханов высказался о результате матча 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.

Игра была не совсем внятной, наверное. Да, была борьба, самоотдача, но остроты команды вообще не создавали. Могла ли помешать погода? Везде же жарко, и в Барселоне тоже, но им это не мешает. Все бегают и показывают другой футбол. Жаркая погода не может помешать игре.

Думаю, у ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у «Ростова», но об этом сейчас рано говорить. В данный момент все команды в одинаковом положении. О медалях сейчас говорить преждевременно. Давайте поговорим об этом после первого круга. Но ЦСКА точно будет бороться за медали в этом сезоне.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:17
С уважением отношусь к Александру Фёдоровичу, но ни Ростов, ни ЦСКА, ни спартак и никакая другая команда не может претендовать на чемпионство так как газпром купил чемпионство как минимум этого сезона.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:16
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:56
    Тарханов: «У ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у „Ростова“»

    Подробнее: Все шансы, всех команд ,забанил Газпром !
    Зенит Чемпион 🏆 на годы вперёд !)
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:31
    У Ростова шансы на чемпионство? Глупость, невероятная! Зенит, даже при самой худшей своей игре, больше похож на чемпиона, чем Ростов, ЦСКА и Спартак. При всей моей симпатии и уважении к Федотову, его команда, на чемпиона пока не похожа. Ну а про Карпина, вообще не хочу говорить- самый обычный тренер, ничего особенного....
    Гость
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