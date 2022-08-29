Тарханов: «У ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у „Ростова“»

Российской тренер Александр Тарханов высказался о результате матча 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.
Игра была не совсем внятной, наверное. Да, была борьба, самоотдача, но остроты команды вообще не создавали. Могла ли помешать погода? Везде же жарко, и в Барселоне тоже, но им это не мешает. Все бегают и показывают другой футбол. Жаркая погода не может помешать игре.
Думаю, у ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у «Ростова», но об этом сейчас рано говорить. В данный момент все команды в одинаковом положении. О медалях сейчас говорить преждевременно. Давайте поговорим об этом после первого круга. Но ЦСКА точно будет бороться за медали в этом сезоне.
Игорь, давай откровенно. Не будем сейчас о том, что Газпром всё купил, давно известно. По игре- Ростов и ЦСКА соответствуют чемпионству? На мой взгляд- нет. Про Спартак, ладно, не буду, посмотрим, как сыграет с Зенитом....
Игорь, давай откровенно. Не будем сейчас о том, что Газпром всё купил, давно известно. По игре- Ростов и ЦСКА соответствуют чемпионству? На мой взгляд- нет. Про Спартак, ладно, не буду, посмотрим, как сыграет с Зенитом....
Подробнее: Все шансы, всех команд ,забанил Газпром !
Зенит Чемпион 🏆 на годы вперёд !)
Подробнее: Все шансы, всех команд ,забанил Газпром !
Зенит Чемпион 🏆 на годы вперёд !)