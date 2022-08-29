Тарханов: «У ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у „Ростова“»

Российской тренер высказался о результате матча 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА .

Игра была не совсем внятной, наверное. Да, была борьба, самоотдача, но остроты команды вообще не создавали. Могла ли помешать погода? Везде же жарко, и в Барселоне тоже, но им это не мешает. Все бегают и показывают другой футбол. Жаркая погода не может помешать игре.