Рыбус: «Знал, что меня не вызовут на ЧМ, когда переходил в „Спартак“»

Защитник «Спартака» рассказал, что больше не получит вызов в сборную Польши, потому что остался выступать в России.

Перед переходом в «Спартак» я закрыл себе дорогу на чемпионат мира? Знал об этом заранее. Разговаривал с тренером сборной, он объяснил, что сейчас такая ситуация. Когда остался в России, понимал на 100 процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья (жена Рыбуса из России), я долго в России.

Это был бы мой последний чемпионат мира? Я не был уверен, что поеду на него. У нас начинают играть молодые ребята, они выступают в хороших клубах. Не факт, что меня вызывали бы на чемпионат мира только из-за того, что я опытный игрок. Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент. Даже если бы я уехал играть в другую страну, не было гарантий, что я попаду на турнир.