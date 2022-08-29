«Ехать и выступать в Англию сейчас — предательство». Терюшков — о Захаряне

Член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Роман Терюшков поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» в «Челси».

Для чего «Челси», по моему мнению, хочет купить Захаряна. Мы все помним фильм блогера Савина. Помним, о чем, кто и как высказывался. Помним слова Томаса Баха об осуждении специальной военной операции. Что будет с 19‑летним парнем, когда он приедет в Англию? О чем его будут прессовать? Очевидно, вопросов будет много. Это политическая разменная фигура.

Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России.