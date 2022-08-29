Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кечинов: «Кофрие не был сильнее наших ребят»

сегодня, 20:44

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил переход защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие в «Клермон».

Когда в «Спартак» брали Кофрие, думали, что он усилит игру команды. При Виктории и Ваноли он играл, но пришёл Абаскаль, который перестал его ставить. Тренер не видит его в стартовом составе, да и вообще в игре «Спартака».

А зачем «Спартаку» легионер, который просто сидит на лавке? Кофрие не был сильнее наших ребят: тех же Денисова и Чернова. «Спартак» правильно решил избавиться от Кофрие. Если я правильно помню, то при Абаскале он и не сыграл ни минуты. Главный тренер не видел в нём никакой перспективы. Правильно, что Кофрие отдали в аренду.

Все новости
Бояринцев: «„Спартаку“ по силам найти игрока посильнее Кофрие»
Сегодня, 19:13
Колыванов: «Уход Моро — это большая потеря для „Динамо“»
Сегодня, 17:01
Тарханов: «Кофрие — футболист низкого класса»
Сегодня, 16:41
«„Спартак“ заслуживает футболистов лучше». Кавазашвили — о Кофрие
Сегодня, 16:16
Кечинов: «Николсон заслуженно сел в запас. Соболев выглядит лучше»
Сегодня, 15:35
Гладилин: «У „Спартака“ будет максимальная мотивация в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 15:05
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 