Кечинов: «Кофрие не был сильнее наших ребят»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил переход защитника «красно-белых» в «Клермон».

Когда в «Спартак» брали Кофрие, думали, что он усилит игру команды. При Виктории и Ваноли он играл, но пришёл Абаскаль, который перестал его ставить. Тренер не видит его в стартовом составе, да и вообще в игре «Спартака».

А зачем «Спартаку» легионер, который просто сидит на лавке? Кофрие не был сильнее наших ребят: тех же Денисова и Чернова. «Спартак» правильно решил избавиться от Кофрие. Если я правильно помню, то при Абаскале он и не сыграл ни минуты. Главный тренер не видел в нём никакой перспективы. Правильно, что Кофрие отдали в аренду.