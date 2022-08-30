Черышев может перейти в клуб Серии В

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сегодня, 15:02

Российский полузащитник может продолжить карьеру в Италии.

К россиянину проявляет интерес клуб Серии В «Венеция».

Черышев является свободным агентом после завершения контракта с «Валенсией», платить за него «Венеции» не нужно.