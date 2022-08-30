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Черышев может перейти в клуб Серии В

сегодня, 15:02

Российский полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в Италии.

К россиянину проявляет интерес клуб Серии В «Венеция».

Черышев является свободным агентом после завершения контракта с «Валенсией», платить за него «Венеции» не нужно.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:09
Эх...если бы не столько травм, мог бы стать топом на фоне российских футболистов. А так ЧМ 2018 самый яркий отрезок в его карьере. Ну а так что, Черышев - работоспобный, активный, с не плохим ударом, мог по бровке пробежать, в штрафную прострелить. Но великих футбольных талантов не было у него.

Единственное, что хочется отметить, что он не был замечен в каких-то нелицеприятных поступках и что не благодаря отцу играл за Вильярреал, Валенсию, воспитывался в Реале. Он достойный футболист и пусть выбирает себе клуб (били слухи и о Турции...).
ДСА
ДСА
сегодня в 15:02
Лишь бы в Россию не ехать....
Гость
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