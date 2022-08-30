Черышев может перейти в клуб Серии В

Российский полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в Италии.
К россиянину проявляет интерес клуб Серии В «Венеция».
Черышев является свободным агентом после завершения контракта с «Валенсией», платить за него «Венеции» не нужно.
Российский полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в Италии.
К россиянину проявляет интерес клуб Серии В «Венеция».
Черышев является свободным агентом после завершения контракта с «Валенсией», платить за него «Венеции» не нужно.
Единственное, что хочется отметить, что он не был замечен в каких-то нелицеприятных поступках и что не благодаря отцу играл за Вильярреал, Валенсию, воспитывался в Реале. Он достойный футболист и пусть выбирает себе клуб (били слухи и о Турции...).
Единственное, что хочется отметить, что он не был замечен в каких-то нелицеприятных поступках и что не благодаря отцу играл за Вильярреал, Валенсию, воспитывался в Реале. Он достойный футболист и пусть выбирает себе клуб (били слухи и о Турции...).