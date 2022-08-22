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Дзюба забил в дебютном матче за «Адана Демирспор»

сегодня, 23:36
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)4 : 2Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана ДемирспорМатч идет

В эти минуты в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» проходит матч 3-го тура турецкой Суперлиги. «Фенербахче» принимает «Адана Демирспор».

После 83-й минуты игры счёт — 3:2 в пользу хозяев. Эннер Валенсия оформил дубль, а затем Миха Зайц довёл счёт до крупного. Но гостям удалось сократить отставание в счёте Юнес Беланда реализовал пенальти, а на 66-й минуте дебютный мяч забил российский нападающий Артём Дзюба. На 83-й минуте игры красную карточку получил ещё один бывший игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Для Дзюбы это дебютная игра за турецкий клуб.

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Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 23:41
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