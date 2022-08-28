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Дзюбу признали худшим игроком матча «Адана Демирспор» — «Умраниспор»

28 августа 2022, 01:45
Адана ДемирспорЛоготип футбольный клуб Адана Демирспор1 : 0Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)УмраниеспорМатч завершен

«Адана Демирспор» победил «Умраниеспор» в матче 4-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Статистический портал WhoScored признал форварда Артема Дзюбу худшим игроком матча и с учетом вышедших на замену футболистов. Российский нападающий получил оценку 5,8.

Дзюба вышел в основном составе и ни разу не пробил по воротам. В перерыве он был заменен на нападающего Марио Балотелли.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
28 августа в 16:50
Ну так то ,тоже достижение, бОльшего наверное ждать и не стоит.
minai
minai
28 августа в 15:25
Это в Италии Кокорин может себе позволить паразитировать. Думаю, в Турции другие порядки, погонят Артёма SSаной тряпкой, ещё и долг предъявят денежный.
112910415
112910415
28 августа в 12:59
такова новая реальность
Брулин
Брулин
28 августа в 12:33
Дзюба на классе получил худшую оценку
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
28 августа в 12:05
Скоро его изгонят из Аданы
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
28 августа в 11:51
замениться на Балотелли это ещё надо суметь
БиллиБоб
БиллиБоб
28 августа в 11:27
А чему тут удивляться? На самом деле класс игрока очень низкий.
Xeniumv387
Xeniumv387
28 августа в 11:17
Потому что воспитанник спартака
Шуnя771
Шуnя771
28 августа в 10:16
Всё становиться на свои места!
Союзник противников
Союзник противников
28 августа в 09:43
Это тоже известность. "Без паблисити нет просперити".
Трезвый повар
Трезвый повар
28 августа в 09:28
Почему Дзюбу все критикуют? Стоять 45 минут на такой жаре тоже не просто. Он даже пользу принёс. Стоял около штрафной и отвлекал на себя одного из защитников
memphis
memphis
28 августа в 09:16
Вот и все... Пора в Урал в аренду
makkie
makkie
28 августа в 09:10
Ахах
А вы думали Дзюба играть в Турцию приехал? Второй Кокорин, только с сексуальными замашками на камеру )))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
28 августа в 09:09
бревно и в Турции бревно
Gloomy59
Gloomy59
28 августа в 09:05
НАШИ ПОЗДРАВЛЯНЕНИЯ ТУРОК С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!!!!!!!
СКОРО БУДЕТЕ СЧИТАТЬ НА ПАЛЬЦАХ ЕГО ДВИЖЕНИЯ!
ОБЫЧНО ЗА МАТЧ СОСТАВЛЯЛО 3-4 ДВИЖЕНИЯ!!!!!
А ВЫ ПРО УДАРЫ!!!
lobsterdam
lobsterdam
28 августа в 09:04
надо было в аренду брать, чтобы разобраться что к чему
25процентный клоун
25процентный клоун
28 августа в 08:13
Дзюба поучаствовал в голе, главное победа
Храневец
Храневец
28 августа в 08:06
Пусть обратится за советом к Кокоши ,тот подскажет как дальше жить !
STVA 1
STVA 1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
28 августа в 07:49
Если бы Марио реализовал себя хоть наполовину....
Elliada
Elliada
28 августа в 07:39
Минута славы прошла, настала суровая реальность
112910415
112910415
28 августа в 07:31
Пора на отдых
ОПС
ОПС
28 августа в 06:55
И вот оно пришло - признание.
Kosmos58
Kosmos58
28 августа в 06:42
Бревно - оно и в Турции ...
Dima salev
Dima salev
28 августа в 06:31
Наши игроки всегда ярка начинают и потом спадёт
FenixSL
FenixSL
28 августа в 06:13
В перерыве он был заменен на нападающего Марио Балотелли.

этот герой зенита и сборной России не стоит и пальца Марио
Майкл59ru
Майкл59ru
28 августа в 06:10
Наверное, по привычке, в чужой штрафной всю игру ошивался. А на него никто так и не навесил. Ещё бы, это же не Зенит, где игроков штрафовали если они не играли на Дзюбу и не делали ему статистику)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 августа в 06:00
Уже?!?!?! А два дня назад якобы вся турция восхищалась рукоблудом и даже вспоминали как он отказывал всяким англичанам, французам, испанцам.
Землянин
Землянин
28 августа в 05:05
И что нужно в главные новости сразу оформлять такую мелочь❓😂
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 02:18, ред.
Неужели никто не попал ему мячом по голове или по ноге?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 августа в 02:13
Столб он и в Турции столб. Что скажет поклонник с озера? Это другое?!).
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