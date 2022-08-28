Дзюбу признали худшим игроком матча «Адана Демирспор» — «Умраниспор»

«Адана Демирспор» победил «Умраниеспор» в матче 4-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Статистический портал WhoScored признал форварда Артема Дзюбу худшим игроком матча и с учетом вышедших на замену футболистов. Российский нападающий получил оценку 5,8.
Дзюба вышел в основном составе и ни разу не пробил по воротам. В перерыве он был заменен на нападающего Марио Балотелли.
А вы думали Дзюба играть в Турцию приехал? Второй Кокорин, только с сексуальными замашками на камеру )))
А вы думали Дзюба играть в Турцию приехал? Второй Кокорин, только с сексуальными замашками на камеру )))
СКОРО БУДЕТЕ СЧИТАТЬ НА ПАЛЬЦАХ ЕГО ДВИЖЕНИЯ!
ОБЫЧНО ЗА МАТЧ СОСТАВЛЯЛО 3-4 ДВИЖЕНИЯ!!!!!
А ВЫ ПРО УДАРЫ!!!
СКОРО БУДЕТЕ СЧИТАТЬ НА ПАЛЬЦАХ ЕГО ДВИЖЕНИЯ!
ОБЫЧНО ЗА МАТЧ СОСТАВЛЯЛО 3-4 ДВИЖЕНИЯ!!!!!
А ВЫ ПРО УДАРЫ!!!
этот герой зенита и сборной России не стоит и пальца Марио
этот герой зенита и сборной России не стоит и пальца Марио