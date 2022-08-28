Дзюбу признали худшим игроком матча «Адана Демирспор» — «Умраниспор»

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28 августа 2022, 01:45

«Адана Демирспор» победил «Умраниеспор» в матче 4-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Статистический портал WhoScored признал форварда худшим игроком матча и с учетом вышедших на замену футболистов. Российский нападающий получил оценку 5,8.

Дзюба вышел в основном составе и ни разу не пробил по воротам. В перерыве он был заменен на нападающего Марио Балотелли.