Нигматуллин: «Дзюба забил гол против „Фенербахче“ чисто на фарте»

Экс-голкипер «Вероны» отреагировал на дебют форварда в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».

Дзюба забил гол против «Фенербахче» чисто на фарте, оказался в нужном месте в нужный момент. Для полной уверенности и адаптации важно с первых минут и с первых дней проявлять себя, потому что играть за рубежом гораздо сложнее, чем у нас.

Зная характер Артема, он может быть лидером команды, ему важно быть полезным для коллектива именно на футбольном поле, тогда всё будет хорошо. Желаю ему быть и дальше результативным. Считаю, что он сделал себе хороший подарок на день рождения.