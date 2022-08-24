Нигматуллин: «Дзюба забил гол против „Фенербахче“ чисто на фарте»

Экс-голкипер «Вероны» Руслан Нигматуллин отреагировал на дебют форварда Артема Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».
Дзюба забил гол против «Фенербахче» чисто на фарте, оказался в нужном месте в нужный момент. Для полной уверенности и адаптации важно с первых минут и с первых дней проявлять себя, потому что играть за рубежом гораздо сложнее, чем у нас.
Зная характер Артема, он может быть лидером команды, ему важно быть полезным для коллектива именно на футбольном поле, тогда всё будет хорошо. Желаю ему быть и дальше результативным. Считаю, что он сделал себе хороший подарок на день рождения.
Для нападающего главное забивать, а как он будет это делать не важно.
Тут всегда приходит на ум Герд Мюллер. Он вообще был не похож на нападающего.
Вот его характеристика. Мюллер был небольшим, приземистым плотно сбитым игроком, не похожим на быстрого бегуна. Однако он умел чрезвычайно быстро ускоряться на небольшие расстояния, отлично играл головой и имел феноменальное голевое чутьё.
Вот именно его голевое чутьё и фарт сделало его в ФРГ (Германия) бомбардиром нации, несмотря на прозвище "маленькое толстое".
Он стал легендой не только Германии, но и всего мирового футбола. Хотя большинство его голов было как раз забито на этом самом фарте, но он был.
Для нападающего главное забивать, а как он будет это делать не важно.
Тут всегда приходит на ум Герд Мюллер. Он вообще был не похож на нападающего.
Вот его характеристика. Мюллер был небольшим, приземистым плотно сбитым игроком, не похожим на быстрого бегуна. Однако он умел чрезвычайно быстро ускоряться на небольшие расстояния, отлично играл головой и имел феноменальное голевое чутьё.
Вот именно его голевое чутьё и фарт сделало его в ФРГ (Германия) бомбардиром нации, несмотря на прозвище "маленькое толстое".
Он стал легендой не только Германии, но и всего мирового футбола. Хотя большинство его голов было как раз забито на этом самом фарте, но он был.