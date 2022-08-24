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Нигматуллин: «Дзюба забил гол против „Фенербахче“ чисто на фарте»

вчера, 10:33

Экс-голкипер «Вероны» Руслан Нигматуллин отреагировал на дебют форварда Артема Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».

Дзюба забил гол против «Фенербахче» чисто на фарте, оказался в нужном месте в нужный момент. Для полной уверенности и адаптации важно с первых минут и с первых дней проявлять себя, потому что играть за рубежом гораздо сложнее, чем у нас.

Зная характер Артема, он может быть лидером команды, ему важно быть полезным для коллектива именно на футбольном поле, тогда всё будет хорошо. Желаю ему быть и дальше результативным. Считаю, что он сделал себе хороший подарок на день рождения.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Амбраs (раскрыть)
вчера в 19:11
Имеют право.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 17:15
Даже Дзюба видимо сам удивился ) Как это так, вроде стоял, а мяч сам в воротах оказался )
В любом случае фарт это или нет, но главное забил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:43
А вдруг и во второй игре забьёт!
Амбраs
Амбраs
вчера в 12:13
как же достали эти бывшие .............................лишь бы что то ляпнуть .....
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 11:23
Дель пьеро и Нистелрой забили больше половины таких голов, но это не отменяет их величие они нападающие и дают голы
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:17
Да какая разница на фарте или как там было, ведь главное забил и был лучшим в составе «Адана Демирспор». За, что собственно и получил похвалу от турецких болельщиков.
Для нападающего главное забивать, а как он будет это делать не важно.
Тут всегда приходит на ум Герд Мюллер. Он вообще был не похож на нападающего.
Вот его характеристика. Мюллер был небольшим, приземистым плотно сбитым игроком, не похожим на быстрого бегуна. Однако он умел чрезвычайно быстро ускоряться на небольшие расстояния, отлично играл головой и имел феноменальное голевое чутьё.
Вот именно его голевое чутьё и фарт сделало его в ФРГ (Германия) бомбардиром нации, несмотря на прозвище "маленькое толстое".
Он стал легендой не только Германии, но и всего мирового футбола. Хотя большинство его голов было как раз забито на этом самом фарте, но он был.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:51
Уж на что я смеюсь над Артёмкой,но хор голосов,объясняющих ничтожность забитого гола,ещё смешнее и омерзительнее,я бы сказал.Вот поди ж ты :НЕ ввёл руками мяч от своих ворот,сам не подхватил его,не обыграл 11 футболистов соперника,и не завёл гол носом.Тогда бы мы признали!!!
32united
32united
вчера в 10:41
Так это и есть работа Центр Форварда - оказаться в нужное время, в нужном месте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:39
Чисто на фарте , оказался в нужное время в нужном месте. ☝️😉
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:38
Ближайшие игры покажут фарт это или мастерство.
23yvpe9a7jm3
23yvpe9a7jm3
вчера в 10:38
Надо же как повезло Артемке...
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