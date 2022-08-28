Сулейманов забил первый гол в чемпионате Израиля

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сегодня, 21:59

Российский форвард , который принадлежит «Краснодару» и отдан в «Хапоэль» в аренду, забил первый гол за израильский клуб.

Сулейманов во втором туре чемпионата Израиля поразил ворота «Бейтара». Идёт 80-я минута матча, «Хапоэль» ведёт 4:0.