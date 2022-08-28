Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИзраиль. Премьер-Лига 2022/2023

Сулейманов забил первый гол в чемпионате Израиля

сегодня, 21:59
БейтарЛоготип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)0 : 5Логотип футбольный клуб Хапоэль (Беэр-Шева)ХапоэльМатч завершен

Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов, который принадлежит «Краснодару» и отдан в «Хапоэль» в аренду, забил первый гол за израильский клуб.

Сулейманов во втором туре чемпионата Израиля поразил ворота «Бейтара». Идёт 80-я минута матча, «Хапоэль» ведёт 4:0.

Все новости
Дзюбу признали худшим игроком матча «Адана Демирспор» — «Умраниспор»
Сегодня, 01:45
Оздоев стал лучшим по трём показателям в матче за «Фатих Карагюмрюк»
Сегодня, 00:20
Лунёв: «Уверен, у нас получится исправить ситуацию»
25 августа
Нигматуллин: «Дзюба забил гол против „Фенербахче“ чисто на фарте»
24 августа
Дзюба забил в дебютном матче за «Адана Демирспор»
22 августа
В «Торино» назвали точные сроки восстановления Миранчука
21 августа
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:21
Порадуемся с ним вместе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:11
Обалдеть...
Из заголовка понял...что в Чемпионате Израиля...никогда не было голов...
протон
протон
сегодня в 22:45
День Краснодара
4-1 над Торпедо, хет-трик Игнатьева, Мусаев 4 победы из 4 матчей в Сабахе, дубль Сперцяна, и Шапи забил.
Наши умеют начинать. Дзюба, Шапи, Миранчук (дважды в обоих клубах), Головин вроде тоже, отличались в дебютных матчах в новых командах. Есть конечно Кокорин
STVA 1
STVA 1 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 22:37
Если мозги включит
monah-10
monah-10
сегодня в 22:36, ред.
Третий год россии в европе, и опять дебютный.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:24
Чтобы этот Бейтар последнее место занимал вечно.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 22:08
Он ещё много забьёт!!!
Успехов Шапи!!!
Loko57
Loko57
сегодня в 22:04
Главное что бы не последний!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:02
Хорошо там ему, тепло
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:01
Думаю не последний
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 