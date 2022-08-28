Сулейманов забил первый гол в чемпионате Израиля

Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов, который принадлежит «Краснодару» и отдан в «Хапоэль» в аренду, забил первый гол за израильский клуб.
Сулейманов во втором туре чемпионата Израиля поразил ворота «Бейтара». Идёт 80-я минута матча, «Хапоэль» ведёт 4:0.
Из заголовка понял...что в Чемпионате Израиля...никогда не было голов...
Из заголовка понял...что в Чемпионате Израиля...никогда не было голов...
4-1 над Торпедо, хет-трик Игнатьева, Мусаев 4 победы из 4 матчей в Сабахе, дубль Сперцяна, и Шапи забил.
Наши умеют начинать. Дзюба, Шапи, Миранчук (дважды в обоих клубах), Головин вроде тоже, отличались в дебютных матчах в новых командах. Есть конечно Кокорин
4-1 над Торпедо, хет-трик Игнатьева, Мусаев 4 победы из 4 матчей в Сабахе, дубль Сперцяна, и Шапи забил.
Наши умеют начинать. Дзюба, Шапи, Миранчук (дважды в обоих клубах), Головин вроде тоже, отличались в дебютных матчах в новых командах. Есть конечно Кокорин
Успехов Шапи!!!
Успехов Шапи!!!