Лепехин: «В РПЛ футболисты просто получают деньги, они их не зарабатывают»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал слова бывшего полузащитника московского «Динамо» , который заявил, что российских футболистов испортили деньги.

Да, я согласен с таким мнением. Но это лишь одна из причин, ведь наших игроков не приглашают сотнями в европейские чемпионаты. Если бы человек десять решило и уехало бы в Европу, то это поменяло бы картину, тогда можно было бы с этим тотально согласиться. А когда всего 3-4 наших футболиста играют в других чемпионатах, то нельзя говорить, что дело исключительно в деньгах, есть еще и уровень мастерства игроков. Да, у нас часто происходит, что в РПЛ футболисты просто получают деньги, они их не зарабатывают. Молодой игрок может подписать контракт, зрители даже могут не знать о таком спортсмене, а он с помощью этого договора уже обеспечил себя на всю жизнь. Такие футболисты могут и в 23 года бросить футбол, но их ведь сложно в этом винить, не они же себе выписывают такие зарплаты. Честно говоря, я не знаю, как этого можно избежать в наших реалиях.