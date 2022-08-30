Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Первый тренер Кокорина: «Хочется, чтобы он играл»

сегодня, 20:01

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, порассуждал о будущем игрока.

Конечно, хочется, чтобы он играл. Но он и сам понимает все. Варианты у него есть в Россию приехать и черт его знает, как это все оценивать. У него возраст уже такой: надо или играть, или пусть закончит уже. Я же не могу ничего говорить — у него своя голова на плечах. Сам решит, как ему быть. Влияет много факторов: семья, дети. Не только футбол. Если Саша не играет, видимо, контракт закончится, и он закончит.

Все новости
Широков: «„Спартак“ может выиграть чемпионат России»
Сегодня, 20:24
Пименов: «Думаю, что 2DROTS хотели большего»
Сегодня, 20:19
Нигматуллин: «Преображение „Локомотива“ радует, это вселяет оптимизм»
Сегодня, 19:53
Медведев: «Не надо возвращаться к старому формату Кубка России»
Сегодня, 19:40
Хаджи: «„Спартак“ один Кубок выиграл, надо продолжать в том же духе»
Сегодня, 17:53
Добровольский: «С одной стороны, верю в трансфер Захаряна. С другой — нет»
Сегодня, 17:43
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:38
Пусть играет...на трубе!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 20:15
Так он и играет. Игра называется "Валять дурака".
skz54ywah2az
skz54ywah2az
сегодня в 20:12
да какой из него футболист...
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:10
Да все понятно тут! Саню все устраивает!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:08
здесь трудно найти логическое объяснение!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 