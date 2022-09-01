«Главное, чтобы в голове всё было нормально». Мостовой — о Захаряне

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» в «Челси».

Ничего страшного. Все знают, что трансфер сорвался по техническим причинам. С другой стороны, интерес был и есть. Может быть, сейчас даже лучше будет. В последнее время Захарян немного сдал в плане игры и мотивации. Может, голова у молодого парня начала работать немного в другую сторону. В 19 лет ничего страшного нет.

Нет ли опасения, что будет ситуация, как с Хвичей прошлым летом, когда после слухов он просел психологически? Сравнивать можно, но Хвича всё-таки уехал в «Наполи». Сопоставлять ситуацию в «Рубине» и «Динамо» не стоит. Играть Захарян будет. Главное, чтобы в голове всё было нормально.