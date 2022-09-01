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«Главное, чтобы в голове всё было нормально». Мостовой — о Захаряне

сегодня, 18:53

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Ничего страшного. Все знают, что трансфер сорвался по техническим причинам. С другой стороны, интерес был и есть. Может быть, сейчас даже лучше будет. В последнее время Захарян немного сдал в плане игры и мотивации. Может, голова у молодого парня начала работать немного в другую сторону. В 19 лет ничего страшного нет.

Нет ли опасения, что будет ситуация, как с Хвичей прошлым летом, когда после слухов он просел психологически? Сравнивать можно, но Хвича всё-таки уехал в «Наполи». Сопоставлять ситуацию в «Рубине» и «Динамо» не стоит. Играть Захарян будет. Главное, чтобы в голове всё было нормально.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:58
Судя по тому что на Арсена есть спрос у топов - в голове у него всё нормально....
А судя по тому что трансфер сорвался - в других головах не всё нормально....
Гость
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