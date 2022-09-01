Чухлов: «Результат Семак даёт, он справляется с задачами»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал новость о том, что главный тренер «сине-бело-голубых» вышел на 3-е место по победам в качестве главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

А я бы на первое место вышел с таким составом и соперниками (смеется). Конечно, можно было бы порассуждать о конкурентах «Зенита» и составе команды, но в историю «Зенита» Семак в любом случае войдет.

Результат Семак дает, он справляется с задачами. Но хочу вспомнить 90-е, когда «Спартак» выходил на старт чемпионата – выигрывал условно говоря первые 10 матчей, и уже можно было чемпионат заканчивать. С «Зенитом» такого нет, они держат зрителя в напряжении, могут и целый тайм дурака провалять.