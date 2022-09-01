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Чухлов: «Результат Семак даёт, он справляется с задачами»

сегодня, 14:47

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал новость о том, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак вышел на 3-е место по победам в качестве главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

А я бы на первое место вышел с таким составом и соперниками (смеется). Конечно, можно было бы порассуждать о конкурентах «Зенита» и составе команды, но в историю «Зенита» Семак в любом случае войдет.

Результат Семак дает, он справляется с задачами. Но хочу вспомнить 90-е, когда «Спартак» выходил на старт чемпионата – выигрывал условно говоря первые 10 матчей, и уже можно было чемпионат заканчивать. С «Зенитом» такого нет, они держат зрителя в напряжении, могут и целый тайм дурака провалять.

Что касается Семака, то он попал в обойму, он и на первое место по этому показателю скоро выйдет. Но хочется сказать о другом – сейчас летопись «Зенита» пишется с нового века, а вот те же успехи в СССР и тех игроков вспоминают лишь по нужным поводам. Вот, Семак скоро обойдет Юрия Андреевича Морозова… Но об игре в чемпионате СССР, победах в ту эпоху все забыли, так мимолетом вспоминают, это обидно.

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Все комментарии
h2ka2a4ysx6f
h2ka2a4ysx6f
сегодня в 15:26
Результат дают народные деньги, а не Семак.
drug01
drug01
сегодня в 15:15
Сейчас он в первых рядах
m3f5rwfcvjt8
m3f5rwfcvjt8
сегодня в 15:02
Ничего не поделаешь, такова жизнь, а Семак в историю уже вошёл...
ДСА
ДСА
сегодня в 14:48
Тренер-долгожитель на одном месте.
Гость
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