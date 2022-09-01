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Гаврилов: «„Спартак“ – очень нестабильный клуб»

сегодня, 18:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Второе место «Спартака» в турнирной таблице не значит ровным счётом ничего, и это уж точно не аргумент перед матчем с «Зенитом». У них всего лишь разница в одно очко. Вы посмотрите, с кем играл «Спартак» до этого! Одно поражение — и сразу от «Динамо». «Спартак» – очень нестабильный клуб. Только сейчас начнётся настоящая проверка для них. В матчах против принципиальных конкурентов идёт борьба за шесть очков. Вот и посмотрим, кто и на что горазд.

Судейские скандалы будут? Любое большое дерби не обходится без скандалов. Особенно если речь идёт о матчах «Спартака». Но мне хочется верить, что судейство не будет предвзятым.

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shlomo
shlomo
сегодня в 18:53
В чем то с Юрием я соглашусь...

В воскресенье нам предстоит посмотреть, пожалуй, наиболее долгожданный матч. Мало того, что встречаются антагонисты, но они находятся на первой и второй строчках турнирной таблицы ( разделяет их всего одно очко..). Некоторые (особенно "диванные" специалисты) упрекают Спартак, что команда пока добивается успеха только в играх с соперниками ниже себя классом. Матч с Зенитом отличный шанс доказать обратное. А вот докажут ли?????

Ну а так что (выскажу свое не профессиональное мнение). Матч получится упорным, красно-белые попытаются взять реванш, но сделать это у них не получится.... Зенит будет мотивирован с учетом всех прошедших матчей как никогда и выиграет (пусть не так как в Суперкубке, но с преимуществом в два мяча).

Ждем отличного футбола!!!!!
Гость
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