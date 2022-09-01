Гаврилов: «„Спартак“ – очень нестабильный клуб»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Второе место «Спартака» в турнирной таблице не значит ровным счётом ничего, и это уж точно не аргумент перед матчем с «Зенитом». У них всего лишь разница в одно очко. Вы посмотрите, с кем играл «Спартак» до этого! Одно поражение — и сразу от «Динамо». «Спартак» – очень нестабильный клуб. Только сейчас начнётся настоящая проверка для них. В матчах против принципиальных конкурентов идёт борьба за шесть очков. Вот и посмотрим, кто и на что горазд.

Судейские скандалы будут? Любое большое дерби не обходится без скандалов. Особенно если речь идёт о матчах «Спартака». Но мне хочется верить, что судейство не будет предвзятым.