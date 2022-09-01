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Талалаев: «Мы сыграли смешанным составом – было много потерь»

сегодня, 11:36
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своего коллектива над «Оренбургом» в Кубке России (3:1).

Ребята – большие молодцы. Мы сыграли смешанным составом – было много потерь после предыдущего матча, четыре футболиста с травмами, двое дисквалифицированы на следующий матч с «Локомотивом». Поэтому сегодня практику получили те, кто играл меньше. За исключением первых 12-15 минут, где были провалы, сыграли очень неплохо.

Мне очень понравилось, как мы действовали в обороне – не так много моментов позволили создать сопернику. В атаке? Всегда приятно, когда команда забивает три мяча, особенно если это молодые ребята, которые должны это делать. Лечи Садулаев порадовал красивым голом с передачи Ризвана Уциева. Очень рад за Фольмера. Мне понравились два аспекта в игре. Первый – это прессинг: очень много мячей на чужой половине. Второй – быстрота переходов. К сожалению, точности не хватает, и над этим будем работать.

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ДАША Д
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Запасные не подвели.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
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Главное победили, молодцы
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