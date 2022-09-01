Мостовой: «Писарев как пришёл, так и ушёл. Мог и быстрее уйти»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении с поста главного тренера «Химок».

Эта история меня ничем не удивила. Когда Юрана убирали, это было удивлением для всех. Назначение Писарева — непонятно откуда. В «Химках» на Писарева особо никто и не рассчитывал.

Всё упиралось в увольнение Юрана, причём не в первый раз. Никто так и не понял. За это лишний раз они и поплатились. Ломать не строить. Писарев как пришёл, так и ушёл. Мог и быстрее уйти. Ещё долго продержался.