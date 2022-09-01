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Мостовой: «Писарев как пришёл, так и ушёл. Мог и быстрее уйти»

сегодня, 16:11

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Николая Писарева с поста главного тренера «Химок».

Эта история меня ничем не удивила. Когда Юрана убирали, это было удивлением для всех. Назначение Писарева — непонятно откуда. В «Химках» на Писарева особо никто и не рассчитывал.

Всё упиралось в увольнение Юрана, причём не в первый раз. Никто так и не понял. За это лишний раз они и поплатились. Ломать не строить. Писарев как пришёл, так и ушёл. Мог и быстрее уйти. Ещё долго продержался.

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Все комментарии
marut
marut
сегодня в 17:22
Умеет Саша съязвить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:11
Мостовой очень не любит Химки, как Червь Спартак.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:10
Химки надо отправлять в топку
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:25
Химкам место в ФНЛ
95k7s3ynzc9h
95k7s3ynzc9h
сегодня в 16:22
Ни о чем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:13
В этом весь шурик
Гость
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