Пуйоль: «В „Барселоне“ всё хорошо, проделана отличная работа»

Экс-защитник «Барселоны» высказался о текущем положении дел в каталонском клубе.

Я вижу, что в «Барселоне» всё хорошо, проделана отличная работа. Состав клуба позволяет бороться за все титулы. Команда становится сильнее. Уверен, «Барселона» может конкурировать с «Реалом». Хави и футболистам необходимо объединить свои усилия. В тяжёлые времена возникает много слухов, но команда не должна обращать на это внимание.

Левандовски — одна из лучших девяток мира. Великолепный футболист. Сможет ли он взять «Золотой мяч»? Это было бы здорово, в предыдущие годы он неплохо себя проявил, но сейчас это будет непросто.