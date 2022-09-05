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Пуйоль: «В „Барселоне“ всё хорошо, проделана отличная работа»

вчера, 18:42

Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о текущем положении дел в каталонском клубе.

Я вижу, что в «Барселоне» всё хорошо, проделана отличная работа. Состав клуба позволяет бороться за все титулы. Команда становится сильнее. Уверен, «Барселона» может конкурировать с «Реалом». Хави и футболистам необходимо объединить свои усилия. В тяжёлые времена возникает много слухов, но команда не должна обращать на это внимание.

Левандовски — одна из лучших девяток мира. Великолепный футболист. Сможет ли он взять «Золотой мяч»? Это было бы здорово, в предыдущие годы он неплохо себя проявил, но сейчас это будет непросто.

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Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 07:07
Пуйоль Терри Фердинанд Кэмпбелл Канаварро Каррагер Маркес вот оно элита ЦЗ таких больше не будет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:02
Всё хорошо, только долгов куча.
Loko57
Loko57 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:36
Ну почему же, реально заметно что команда возрождается!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:57
Это просто слова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:46
Я рад за Барселону...
Гость
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