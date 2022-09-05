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Скоулз рассказал, что отличает Тен Хага от Клоппа, Гвардиолы и Артеты

сегодня, 09:39

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о наставнике команды Эрике тен Хаге.

Игроки «Манчестер Юнайтед», наверное, не подходят под стиль, который предпочитает тен Хаг. Но он нашёл способ побеждать с этими футболистами. Зачем тогда что-то менять и не использовать способ, который работает? Он нашёл возможность играть на контратаках с этими футболистами. Так зачем это менять? Мы все время говорим о философии, не так ли? Но если Артета, Клопп и Гвардиола — упрямые тренеры и не хотят подстраиваться, тен Хаг в этом плане другой.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
сегодня в 11:02
Так правильно, сульшер с этим, практически составом занимал 2 место, так, что менять, нужно лишь чуть видоизменить игру, а для этого новичков и подвезли
Elliada
Elliada
сегодня в 10:59
тен Хаг усадил на лавку двух самых виновных в неудачных результатах игроков - балласта и холодильника. И результат пришел. 4 победы подряд. Но думаю это ненадолго. Балласта начал всё раньше выпускать, холодильник дебютировал. Скоро всё вернется на уровень прошлого года
ДСА
ДСА
сегодня в 09:52
Все тренеры абсолютно разные.
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