Скоулз рассказал, что отличает Тен Хага от Клоппа, Гвардиолы и Артеты

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о наставнике команды .

Игроки «Манчестер Юнайтед», наверное, не подходят под стиль, который предпочитает тен Хаг. Но он нашёл способ побеждать с этими футболистами. Зачем тогда что-то менять и не использовать способ, который работает? Он нашёл возможность играть на контратаках с этими футболистами. Так зачем это менять? Мы все время говорим о философии, не так ли? Но если Артета, Клопп и Гвардиола — упрямые тренеры и не хотят подстраиваться, тен Хаг в этом плане другой.