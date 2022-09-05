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Агуэро: «Любая команда с Лео в составе может претендовать на победу в ЛЧ»

вчера, 17:10

Бывший футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро полагает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси сможет помочь своей команде выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Любая команда с Лео в составе может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Думаю, он в полном порядке. Его характер победителя помогает командам, которые хотят побеждать всегда.

У Месси сильный соревновательный дух. Тем более в его команде выступают замечательные футболисты — Неймар и Мбаппе. У ПСЖ большой еврокубковый опыт.

Ранее об аргентинце высказался бывший футболист сборной Англии.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:57, ред.
Ну да ну да особено с Лео,Ювентус, Рома , Ливерпуль, Бавария, Реал это заметили
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 21:59
Любая, кроме ПСЖ ))
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:05
Не любая... так что не надо ля-ля
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:03
Лео сейчас как дорогой шкаф в команде
idres
idres
вчера в 17:43
Кто бы поспорил, а я не буду
deq28y8zwzz9
deq28y8zwzz9
вчера в 17:37
Но ни одна из них не победит
протон
протон
вчера в 17:15
Есть понятие может и могла.
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