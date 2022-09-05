Агуэро: «Любая команда с Лео в составе может претендовать на победу в ЛЧ»

Бывший футболист «Манчестер Сити» полагает, что нападающий ПСЖ сможет помочь своей команде выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Любая команда с Лео в составе может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Думаю, он в полном порядке. Его характер победителя помогает командам, которые хотят побеждать всегда.