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Артета: «Чувствую досаду, учитывая то, как складывалась игра 95 минут»

вчера, 21:40
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Чувствую досаду, учитывая то, как складывалась игра 95 минут. Мы выдали несколько сильных отрезков, когда мы полностью доминировали и владели игрой. Мы создавали момент за моментом, но реализация нас подвела. МЮ может создать проблемы сопернику, когда находит свободное пространство.

Соперник смог реализовать три своих самых явных момента. У нас было много моментов, но это не дало позитивного итога. В первые 18 минут нам было тяжело, мы не контролировали игру, но после этого все было за нами.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:08
Рэшфорд в дебютном матче оформил дубль против Арсенала, сегодня об этом напомнил!!!
xy6jfwkycaeu
xy6jfwkycaeu
вчера в 21:42
Все равно Арсенал топ.
Гость
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