Артета: «Чувствую досаду, учитывая то, как складывалась игра 95 минут»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение своей команды в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Чувствую досаду, учитывая то, как складывалась игра 95 минут. Мы выдали несколько сильных отрезков, когда мы полностью доминировали и владели игрой. Мы создавали момент за моментом, но реализация нас подвела. МЮ может создать проблемы сопернику, когда находит свободное пространство.

Соперник смог реализовать три своих самых явных момента. У нас было много моментов, но это не дало позитивного итога. В первые 18 минут нам было тяжело, мы не контролировали игру, но после этого все было за нами.