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Рой Кин: «Артета не умеет проигрывать»

сегодня, 00:52
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты после поражения «канониров» в матче против «дьяволов» в АПЛ.

Хватит уже этих оправданий. Артета не умеет проигрывать с достоинством, хотя это и всех нас касается.

В своем интервью он должен был отметить качество игры МЮ. Но он это проигнорировал. Он касается провалов своей команды, работы арбитров. Хватит искать оправдания, ты проиграл со счетом 1:3.

Хорошо, вам — комплименты, нам — три очка.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:22
Арсеналу с ним не попасть в ЛЧ
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:20
Артета ничего не умеет
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 06:13
Мэл Гибсон )
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:46
Может и прав Кин
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:36
Артека просто тряпка
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24
А кому сейчас легко. )
Гость
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