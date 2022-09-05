Рой Кин: «Артета не умеет проигрывать»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» отреагировал на слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты после поражения «канониров» в матче против «дьяволов» в АПЛ .

Хватит уже этих оправданий. Артета не умеет проигрывать с достоинством, хотя это и всех нас касается.

В своем интервью он должен был отметить качество игры МЮ . Но он это проигнорировал. Он касается провалов своей команды, работы арбитров. Хватит искать оправдания, ты проиграл со счетом 1:3.

Хорошо, вам — комплименты, нам — три очка.