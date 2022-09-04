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Тен Хаг: «„Арсенал“ лучше организован  – но нам помог командный дух»

вчера, 21:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от победы своей команды над «Арсеналом» в матче 6-го тура АПЛ (3:1).

Мы очень рады, команда смогла показать качественную игру против сильного коллектива. Соперник выступил достойно. «Арсенал» сможет все исправить, как это сделали мы. Это замечательно, так проявляется характер – в этом компоненте мы стали лучше.

У нас играют добротные исполнители, теперь нужно наладить взаимодействие. Справляться с неудачами, становясь лучше. Нужно играть в свой футбол и оставаться собранными. «Арсенал» лучше организован – но нам помог командный дух.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:17
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Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:11
Рэшфорд в дебютном матче оформил дубль против Арсенала, сегодня об этом напомнил, красавец!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:48
Рекорды падают, ни что не вечно под луной!!!
Gahi
Gahi
вчера в 22:54, ред.
Любая победа команды это плюс тренерскому штабу. Эрик Тен Хаг правильно подметил что "Арсенал" организованная команда и Артета строит ее не один месяц. Но Эрик Тен Хаг за короткое время смог выправить ситуацию внутри команды и сплотить коллектив футболистов, а самое главное в этом матче это его замены во втором тайме которые усилили игру, Роналду, Фред, Каземиро, Магуайр помогли отстоять победу. По-новому раскрывается Рэшфорд который участвовал во всех трех голах в ворота команды "Арсенала" забил два и ассистировал ещё в одном. Да ещё многое что нужно выправлять в организации игры в команде "Манчестер Юнайтед", чтобы найти идеальное сочетания состава из тех футболистов, что находятся на данный момент в распоряжение тренера Эрика Тен Хага. В любом случае работа тренера видна, что даёт основание надеяться что "Манчестер Юнайтед" и дальше будет прогрессировать от матча к матчу. Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:44
Порядок бьёт класс, сегодня Кураж бьёт, класс!!!
m74bfgsn4gnw
m74bfgsn4gnw
вчера в 22:35
На поле не было 6-0-0, поэтому выиграли
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:28
Не мытьём, так катанием, но четвёртая победа подряд, это хорошо
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:56
Арсенал на первом месте. Ему не надо исправлять
Гость
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