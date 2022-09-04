Тен Хаг: «„Арсенал“ лучше организован  – но нам помог командный дух»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от победы своей команды над «Арсеналом» в матче 6-го тура АПЛ (3:1).

Мы очень рады, команда смогла показать качественную игру против сильного коллектива. Соперник выступил достойно. «Арсенал» сможет все исправить, как это сделали мы. Это замечательно, так проявляется характер – в этом компоненте мы стали лучше.

У нас играют добротные исполнители, теперь нужно наладить взаимодействие. Справляться с неудачами, становясь лучше. Нужно играть в свой футбол и оставаться собранными. «Арсенал» лучше организован – но нам помог командный дух.