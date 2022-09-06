ПСЖ раскритиковали за перелёты на короткие дистанции

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сегодня, 08:57

ПСЖ в минувшем туре чемпионата Франции на выезде обыграл «Нант».

Расстояние между городами составляет 380 километров, но клуб добирался на игру на частном самолете. Руководитель железнодорожного сообщения TGV сказал следующие слова по этому поводу: