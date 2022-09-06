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ПСЖ раскритиковали за перелёты на короткие дистанции

сегодня, 08:57
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ в минувшем туре чемпионата Франции на выезде обыграл «Нант».

Расстояние между городами составляет 380 километров, но клуб добирался на игру на частном самолете. Руководитель железнодорожного сообщения TGV сказал следующие слова по этому поводу:

Из Парижа в Нант можно доехать за 2 часа на наших поездах TGV. Я снова предлагаю использовать наши поезда в соответствии с общими интересами – безопасностью, скоростью и экологичностью.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 13:14
Да хоть пешком .
Клуб сам решает , как ему добираться до матча
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:05
Абсолютно верное замечание.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:53
Им просто некуда девать деньги, вот и шикуют.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:50, ред.
Товарищу из TGV невдомёк, что существующие корпоративные нормы (и перелёты на чём скажут, - наверняка одна из них), прописанные в контрактах игроков, обязательны для исполнения последними и в принципе являются сугубо внутренним делом клуба.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:23
захотят, улицу будут переходить на самолете. какак разница. Это не помешает им в очередной раз позорно вылететь из ЛЧ
Nazi
Nazi
сегодня в 09:21, ред.
И тут Париж виноват :) Все нормальные клубы ходят на матчи пешком.. Или на троллейбусе.. А эти совсем зажрались.

Еще надо запретить богатым с...ать в золотые унитазы, иметь особняки о 777 комнатах, общаться с большим количеством женщин и есть черную икру..

Не подумайте, что я не за равноправие, но так устроен мир.. Современный демократический мир, где богатые живут, а 95% старается не сдохнуть до утра..
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:21
А толку этому руководителю критиковать?)
Если у них есть частный самолет, то будет и частный поезд))
e3ck369v7veh
e3ck369v7veh
сегодня в 09:05
Это вы ещё не видали снутри той самолёт!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:04
У богатых свои причуды
5y3c55qsnkzz
5y3c55qsnkzz
сегодня в 09:02
Корявые арабские понты
Гость
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