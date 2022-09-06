ПСЖ раскритиковали за перелёты на короткие дистанции

ПСЖ в минувшем туре чемпионата Франции на выезде обыграл «Нант».
Расстояние между городами составляет 380 километров, но клуб добирался на игру на частном самолете. Руководитель железнодорожного сообщения TGV сказал следующие слова по этому поводу:
Из Парижа в Нант можно доехать за 2 часа на наших поездах TGV. Я снова предлагаю использовать наши поезда в соответствии с общими интересами – безопасностью, скоростью и экологичностью.
Клуб сам решает , как ему добираться до матча
Клуб сам решает , как ему добираться до матча
Еще надо запретить богатым с...ать в золотые унитазы, иметь особняки о 777 комнатах, общаться с большим количеством женщин и есть черную икру..
Не подумайте, что я не за равноправие, но так устроен мир.. Современный демократический мир, где богатые живут, а 95% старается не сдохнуть до утра..
Еще надо запретить богатым с...ать в золотые унитазы, иметь особняки о 777 комнатах, общаться с большим количеством женщин и есть черную икру..
Не подумайте, что я не за равноправие, но так устроен мир.. Современный демократический мир, где богатые живут, а 95% старается не сдохнуть до утра..
Если у них есть частный самолет, то будет и частный поезд))
Если у них есть частный самолет, то будет и частный поезд))